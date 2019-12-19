«Начинают сыпаться кости»: по WhatsApp пошла рассылка о китайских наркотиках в школе под Новосибирском

Аудиосообщение про Тогучин разлетелось по родительским чатам и за несколько дней дошло и до Новосибирска Фото: Александр Ощепков

Новосибирцы начали пересылать друг другу аудиосообщение, в котором говорится о 2-х килограммах китайских наркотиков, которые были якобы найдены в школе в Тогучине. «Поступила информация по Тогучину. Во второй школе нашли конфеты, начинённые наркотиками, целых 2 килограмма. Эти конфеты раздают просто детям, просто так. Они очень опасны. Это китайский наркотик. Через полгода у ребёнка начинают сыпаться кости. Очень внимательно», — говорится в аудиосообщении. Также в сообщении говорится о том, что в больнице Новосибирска из-за этих наркотиков оказались 25 человек.

В рассылке родителей пугают наркотиками, которые якобы были найдены в школе в Тогучине читатель НГС

Директор школы № 2 Тогучина Елена Ситникова объяснила корреспонденту НГС, что в курсе рассылки. — Это ложная информация. Вот это сообщение с китайскими конфетами было дня четыре назад. Также массово распространяли по чатам с информацией, что это Омская и Томская области. И тут вдруг эта информация с конфетами появляется и связывается со второй школой. У нас не было подобного инцидента, — рассказала корреспонденту НГС директор школы Елена Ситникова. Она добавила, что уже провела беседы и с родителями, и с учителями по поводу этого аудио. — За разъяснениями обращались и родители, и начальник управления образования, и председатель родительского комитета. Мы беседовали с родительницей, которая эту информацию распространила в соцсети. Она сегодня была у меня, сказала, что ей кто-то прислал, и она распространила. Извинялась и говорила: «Я эту информацию со своей страницы удалила». Ей прислала это аудио какая-то женщина. Без вины виноватые, — добавила директор. Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области — специалисты пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не был получен.