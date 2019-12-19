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Образование

«Начинают сыпаться кости»: по WhatsApp пошла рассылка о китайских наркотиках в школе под Новосибирском

От директора школы попросили объяснений из управления образования

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Аудиосообщение про Тогучин разлетелось по родительским чатам и за несколько дней дошло и до Новосибирска

Аудиосообщение про Тогучин разлетелось по родительским чатам и за несколько дней дошло и до Новосибирска

Новосибирцы начали пересылать друг другу аудиосообщение, в котором говорится о 2-х килограммах китайских наркотиков, которые были якобы найдены в школе в Тогучине. 

«Поступила информация по Тогучину. Во второй школе нашли конфеты, начинённые наркотиками, целых 2 килограмма. Эти конфеты раздают просто детям, просто так. Они очень опасны. Это китайский наркотик. Через полгода у ребёнка начинают сыпаться кости. Очень внимательно», — говорится в аудиосообщении.

Также в сообщении говорится о том, что в больнице Новосибирска из-за этих наркотиков оказались 25 человек.

В рассылке родителей пугают наркотиками, которые якобы были найдены в школе в Тогучине 

читатель НГС

Директор школы № 2 Тогучина Елена Ситникова объяснила корреспонденту НГС, что в курсе рассылки.

— Это ложная информация. Вот это сообщение с китайскими конфетами было дня четыре назад. Также массово распространяли по чатам с информацией, что это Омская и Томская области. И тут вдруг эта информация с конфетами появляется и связывается со второй школой. У нас не было подобного инцидента, — рассказала корреспонденту НГС директор школы Елена Ситникова.

Она добавила, что уже провела беседы и с родителями, и с учителями по поводу этого аудио.

— За разъяснениями обращались и родители, и начальник управления образования, и председатель родительского комитета. Мы беседовали с родительницей, которая эту информацию распространила в соцсети. Она сегодня была у меня, сказала, что ей кто-то прислал, и она распространила. Извинялась и говорила: «Я эту информацию со своей страницы удалила». Ей прислала это аудио какая-то женщина. Без вины виноватые, — добавила директор.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области — специалисты пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Также был отправлен официальный запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о 25 отравившихся детях.

В прошлом месяце в Заельцовском районе умер семиклассник. При этом в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, что его смерть может быть связана с употреблением снюсов.

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массовая рассылка
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КОММЕНТАРИИ (20)

Фото пользователя
19 дек 2019 в 13:44

Давно вышел из всевозможных чатов в мессенджерах чтобы не получать подобный информационный мусор. То у них куски проволоки в парацетамоле, то у них ртуть в сигаретах, то китайский рис из полиэтилена, то Чубайс - масон-иллюминат с Нибиру, то Майкл Джексон - племянник Назарбаева. А люди смотрят, верят, шлют друг-другу, судачат в офисах в курилках. Тьфу.

Фото пользователя
19 дек 2019 в 13:45

Частенько спрашиваю людей из своей тлф книги, зачем они пересылают всякую дичь мне? Ответ поражает: ну мне прислали, а я тебе прислал.
На тлф стоит запрет на прием фото и видео автоматом, но на голосовуху такой запрет ватсап не дает поставить. Вот это проблема

джон2
19 дек 2019 в 13:57

Лучше перебдеть чем недобдеть