Новосибирцев ждут на открытие ледового городка у оперного. Рассказываем, во сколько начнётся праздник

Власти Новосибирска рассказали, во сколько состоится открытие ледового городка 20 декабря.
Точное время открытия сегодня назвала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания оргкомитета по празднованию Нового года.
Завтра жителей города будут ждать на праздник в 19:20. На открытии будут выступать артисты театра оперы и балета.
Открытие второго городка на набережной состоится 25 декабря в 17:00.
Несмотря на то, что городок ещё официально не открылся, там уже можно кататься. Катание со своими коньками бесплатное.
Накануне мы показывали, как выглядит площадка возле оперного театра.
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