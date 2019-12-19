Новосибирцев ждут на открытие ледового городка у оперного. Рассказываем, во сколько начнётся праздник

Власти Новосибирска рассказали, во сколько состоится открытие ледового городка 20 декабря.

Точное время открытия сегодня назвала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания оргкомитета по празднованию Нового года.

Завтра жителей города будут ждать на праздник в 19:20. На открытии будут выступать артисты театра оперы и балета.

Открытие второго городка на набережной состоится 25 декабря в 17:00.

Несмотря на то, что городок ещё официально не открылся, там уже можно кататься. Катание со своими коньками бесплатное.