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Развлечения Новый год-2020

Новосибирцев ждут на открытие ледового городка у оперного. Рассказываем, во сколько начнётся праздник

А на следующей неделе откроется второй городок на набережной

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Завтра вечером городок официально откроют

Завтра вечером городок официально откроют

Власти Новосибирска рассказали, во сколько состоится открытие ледового городка 20 декабря.

Точное время открытия сегодня назвала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания оргкомитета по празднованию Нового года.

Завтра жителей города будут ждать на праздник в 19:20. На открытии будут выступать артисты театра оперы и балета. 

Открытие второго городка на набережной состоится 25 декабря в 17:00.

Несмотря на то, что городок ещё официально не открылся, там уже можно кататься. Катание со своими коньками бесплатное. 

Накануне мы показывали, как выглядит площадка возле оперного театра.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — найдете в нашем специальном разделе.

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Новый год 2020
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КОММЕНТАРИИ (4)

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19 дек 2019 в 13:11

Хотелось бы покататься на коньках, но терзают мутные сомнения - вдруг лёд такой же кривой, как ёлка...

пл.Калинина
19 дек 2019 в 13:23

Нам это не интересно)

Только правда:вопросы
19 дек 2019 в 13:19

Решетников теперь в Оперном работает? А Бородин с Титковым? Уже все автомат собрали-разобрали, все с собой покончили, или только часть, а остальные на лёд?