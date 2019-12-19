19 декабря четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69

Все новости

Все новости
Происшествия

Водитель «Ауди» сбил мужчину у Заельцовского парка и скрылся

Пешеход получил тяжёлые травмы

2 078
7 Обсудить

Поделиться

Пострадавшего пешехода доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Пострадавшего пешехода доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Сегодня утром 19 декабря у Заельцовского парка неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся.

— Водитель двигался на автомобиле Audi Q5. Он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

21-летнего пострадавшего мужчину доставили с переломом правого бедра в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

На прошлой неделе в Новосибирске задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода на улице Добролюбова ночью 3 декабря.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

ДТПпешеходрозыск водителя
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
19 дек 2019 в 11:52

Найти и дать пожизненно автоведроводителю за такое...

19 дек 2019 в 12:15

Какого чёрта пеший там делал?! Там же ни тротуаров, ни обочины, НИФИГА!!! Достали СУИЦИДНИКИ!!!

Бывает
19 дек 2019 в 12:00

Раз марка авто есть то найдут, он там явно не в первый раз ехал, тем более утром, скорей всего местный житель, вариантов не много. Камеры сейчас почти везде есть - найдут. Какой смысл скрываться с места ДТП???? это только отягчающий факт, ни какого снисхождения на суде не будет, хотя конечно если "волосатый" - то отмажут(((