Водитель «Ауди» сбил мужчину у Заельцовского парка и скрылся

Пострадавшего пешехода доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Сегодня утром 19 декабря у Заельцовского парка неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся.



— Водитель двигался на автомобиле Audi Q5. Он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



21-летнего пострадавшего мужчину доставили с переломом правого бедра в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.



Всех, кто располагает какой-либо информацией, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

