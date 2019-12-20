«Не предвидел, что наступит смерть»: игрок в World of Tanks убил незнакомца и остался на свободе

Кировский районный суд Новосибирска приговорил игрока в World of Tanks к ограничению свободы Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске вступил в силу приговор любителю компьютерной игры World of Tanks, который по неосторожности застрелил незнакомца во дворе своего дома на Немировича-Данченко.

К чему приговорили любителя компьютерных игр

Кировский районный суд Новосибирска признал Сергея Апрышко виновным в «Причинении смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ) и приговорил его к 1 году 5 месяцам ограничения свободы. Это значит, что осуждённому нужно будет один раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а также нельзя менять место жительства без её согласия и в принципе выезжать за пределы города, следует из приговора, опубликованного на сайте суда.



— В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику с места жительства, наличие заболеваний. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, — говорится в тексте приговора.

Также, согласно приговору суда, Сергей Апрышко должен компенсировать моральный вред родственникам погибшего: выплатить по 200 тысяч рублей двум его сёстрам и 400 тысяч рублей отцу, уточнила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Наталья Утенкова. Кроме того, отцу погибшего Апрышко обязан возместить расходы на погребение и поминки (в общей сложности больше 84 тысяч рублей).

В чём обвиняли подсудимого

Преступление, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случилось в ночь на 9 мая 2018 года рядом с частным домом на улице Немировича-Данченко, рассказывал ранее корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Ярослав Власов.



По информации прокуратуры, мужчина играл в игру World of Tanks на компьютере, который стоял у окна. Во время игры он увидел, что в его ограде кто-то ходит, и пошёл посмотреть, что происходит. Перед тем, как выйти во двор, хозяин взял оружие из своей коллекции. Когда он вышел из дома, то из-за угла показался посторонний мужчина в медицинской маске, хозяин испугался и автоматически нажал на курок. После выстрела мужчина в маске убежал в неизвестном направлении, а стрелок вернулся домой и продолжил играть в компьютерную игру.

— Впоследствии труп потерпевшего с пулевым ранением нашли недалеко от дома обвиняемого, — сообщали ранее в прокуратуре Кировского района.

В приговоре Кировского районного суда от 14 ноября 2019 года говорится о том, что в шею мужчины попала свинцовая пуля диаметром 4,5 мм, выпущенная из пневматической винтовки «Хатсан», которая предназначена для спортивной стрельбы. Пострадавший умер от «пулевого слепого ранения шеи с повреждением щитовидной железы, внутренней яремной вены, проникающего в левую плевральную полость с повреждением левого лёгкого». Ранение осложнилось сильной потерей крови.



Что рассказывал сам стрелок

Как следует из приговора, в суде Сергей Апрышко признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родственников погибшего. Также он пояснил, что убивать никого не хотел: у него не было ни умысла, ни мотива, и погибшего он не знал. От подробных пояснений стрелок отказался, но в суде зачитали показания, которые он дал ещё во время расследования уголовного дела.

Из этих показаний, в частности, следует, что пневматическое оружие «Хатсан» Сергей Апрышко купил несколько лет назад на Гусинобродском рынке. Сделал он это «для интереса», но со временем интерес к покупке пропал и мужчина просто хранил оружие у себя. Во время игры в World of Tanks он увидел за окном силуэт и решил, что это может быть вор.

— Так как он никого не ждал и время было уже позднее, подумал, что человек зашел к нему во двор что-то украсть, так как во дворе дома стоит его автомобиль и также находится много металла. Он решил выйти на улицу, чтобы посмотреть, что за человек зашёл во двор дома. Пневматическое ружьё взял для самообороны, так как не знал, чем может быть вооружён данный человек и с какой целью тот зашел к нему во двор. В ружьё был вставлен барабан с пулями, то есть специально ружье не заряжал, — говорится в показаниях Сергея Апрышко, которые он дал ещё в статусе подозреваемого.



Подозреваемый пояснял, что держал оружие двумя руками чуть выше пояса, при этом правая рука была в районе спускового крючка.

— На улице увидел ранее незнакомого мужчину, тот резко вышел на него из-за угла дома. У того на лице была надета медицинская маска, которая закрывала пол-лица, также на голове была чёрная шапка, было ли у того что-либо в руках, не видел. Они друг другу ничего не сказали. Увидев мужчину, резко вышедшего из-за угла дома, он сразу же произвёл один выстрел из ружья в сторону того. Выстрел получился «автоматическим», то есть он нажал на спусковой крючок, испугавшись неожиданного появления мужчины. В тот момент между ними было расстояние около 10 метров, — сообщается в показаниях Сергея Апрышко.

По словам подозреваемого, после выстрела незнакомец побежал по двору, и он выстрелил в его сторону «ещё примерно четыре раза». При этом стрелок не знал, попала ли в цель хоть одна из этих пуль. Не знал он и того, какой вред может быть от попадания этой пули. Убивать незнакомца он не хотел, а стрелять начал от испуга.



Почему незнакомец был в медицинской маске

В тексте приговора также приводятся показания родственников погибшего, которые они дали в суде. Так, одна из сестёр застреленного мужчины рассказала, что её брат болел гриппом и поэтому носил маску и дома, и на работе, чтобы не заразить окружающих. Работал он неофициально — официально «нигде не брали из-за судимости». Почему брат оказался в чужой ограде, его сестре неизвестно.

Почему суд длился так долго

За смерть незваного гостя Сергей Апрышко пошёл под суд ещё летом прошлого года. Его дело рассмотрели в особом порядке и спустя месяц вынесли обвинительный приговор.

Кировский районный суд приговорил мужчину по ч. 1 ст.109 УК РФ к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Но семья погибшего не согласилась с приговором и обжаловала его, следует из апелляционного постановления, опубликованного на сайте Новосибирского областного суда. В апелляционной жалобе адвокат потерпевшей стороны попросила ужесточить наказание стрелку, так как он «не пытался загладить причинённый моральный и материальный вред», а значит, «не раскаялся в совершённом преступлении». А отец погибшего в дополнениях к жалобе высказал мнение, что действия Сергея Апрышко следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ «Убийство».

