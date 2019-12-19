Обошёл Сколково и Ельцин Центр: необычный коммунальный офис Новосибирска назван одним из лучших

Премия Russian Coworking Awards была учреждена в 2018 году организационным комитетом форума PROESTATE. В этом году премии вручались в 20 разных номинациях (лучшее архитектурное решение, лучший дизайн, лучшая event-площадка и т. д.). Среди номинантов были коворкинги из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Симферополя и т. д.

Новосибирск был представлен только коворкингом «Простор», который начал работать весной этого года в офисном комплексе «СитиЦентр». В общей сложности «Простору» удалось попасть в шорт-лист в номинациях (в зависимости от категории в шорт-листе могло быть от двух до четырех участников): «Проект года в категории Бизнес. Регионы» и «Премьера года. Регионы».



В категории «Инфраструктура» «Простор» назван лучшим, опередив коворкинг Ельцин-Центра (Екатеринбург) и Коворкинг Технопарка «Сколково».



Первый коворкинг в Новосибирске открылся ещё в 2012 году, однако это слово до сих пор требует перевода и пояснений.

Так называют специфический вид единого офисного пространства, которое можно арендовать частями и на короткие промежутки времени. Коворкинг предоставляет рабочее место (или даже небольшую отдельную комнату), которое можно снять на неделю, день или даже на несколько часов. Такого рода пространства предназначены, прежде всего, для специалистов-фрилансеров и предпринимателей, которые не видят пока смысла снимать отдельный офис.