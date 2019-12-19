Обошёл Сколково и Ельцин Центр: необычный коммунальный офис Новосибирска назван одним из лучших

Новосибирский коворкинг «Простор» вошёл в тройку лучших ежегодной всероссийской профессиональной премии Russian Coworking Awards. И в одной из номинаций занял первое место.
Премия Russian Coworking Awards была учреждена в 2018 году организационным комитетом форума PROESTATE. В этом году премии вручались в 20 разных номинациях (лучшее архитектурное решение, лучший дизайн, лучшая event-площадка и т. д.). Среди номинантов были коворкинги из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Симферополя и т. д.
Новосибирск был представлен только коворкингом «Простор», который начал работать весной этого года в офисном комплексе «СитиЦентр». В общей сложности «Простору» удалось попасть в шорт-лист в номинациях (в зависимости от категории в шорт-листе могло быть от двух до четырех участников): «Проект года в категории Бизнес. Регионы» и «Премьера года. Регионы».
В категории «Инфраструктура» «Простор» назван лучшим, опередив коворкинг Ельцин-Центра (Екатеринбург) и Коворкинг Технопарка «Сколково».
Первый коворкинг в Новосибирске открылся ещё в 2012 году, однако это слово до сих пор требует перевода и пояснений.
Так называют специфический вид единого офисного пространства, которое можно арендовать частями и на короткие промежутки времени. Коворкинг предоставляет рабочее место (или даже небольшую отдельную комнату), которое можно снять на неделю, день или даже на несколько часов. Такого рода пространства предназначены, прежде всего, для специалистов-фрилансеров и предпринимателей, которые не видят пока смысла снимать отдельный офис.
Помимо этого коворкинги предлагают самые разные дополнительные услуги и опции, которые призваны сделать работу комфортной. В «Просторе», например, есть специальные переговорные комнаты, зоны отдыха (где, в том числе, можно поспать), душевые комнаты, ячейки для хранения ценных вещей, специальная капсула для конфиденциальных телефонных переговоров выполненная в форме ракеты и даже специальная комната для проведения глубинных интервью (с зеркальной стеной, позволяющей наблюдать за происходящим в соседнем помещении так, чтобы находящиеся там люди этого не видели.
Сами по себе коворкинги могут быть не только постоянными (как «Простор»), но и временными. Так торговый центр МЕГА организовал в этом году в одном из опустевших после закрытия большого магазина помещений коворкинг «Место 2.0», где можно проводить лекции и мастер классы. Соседом «Простора», кстати, вскоре должен стать «барный квартал» Blablabar (занял второй этаж того же здания), который тоже можно воспринимать, как форму коворкинга. Особенность этого формата в том, что создатель заведения сам обустраивает на едином пространстве больше 30 разных тематических баров, которые могут арендовать рестораторы. Открытие Blablabar, правда, уже два раза переносилось, теперь его обещают запустить к 15 января будущего года.