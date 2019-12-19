Ребёнка достали из заблокированного автомобиля на Кирова — спасательная операция попала на видео

Вечером 18 декабря в Новосибирске спасатели МАСС достали 2-летнего мальчика из заблокированной машины. Автомобиль был припаркован на обочине улицы Кирова в Октябрьском районе.

— На место выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели обнаружили автомобиль и рядом с ним взволнованную женщину. Чтобы разблокировать салон машины, потребовалось несколько минут. Всё это время ребёнок спокойно находился внутри салона и наблюдал за работой спасателей. Мальчик был передан матери, в медицинской помощи он не нуждается, — говорится в сообщении спасателей.

