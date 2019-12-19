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Ребёнка достали из заблокированного автомобиля на Кирова — спасательная операция попала на видео

2-летнего мальчика передали взволнованной матери

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Чтобы разблокировать салон потребовалось несколько минут&nbsp;

Чтобы разблокировать салон потребовалось несколько минут 

Вечером 18 декабря в Новосибирске спасатели МАСС достали 2-летнего мальчика из заблокированной машины. Автомобиль был припаркован на обочине улицы Кирова в Октябрьском районе.

— На место выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели обнаружили автомобиль и рядом с ним взволнованную женщину. Чтобы разблокировать салон машины, потребовалось несколько минут. Всё это время ребёнок спокойно находился внутри салона и наблюдал за работой спасателей. Мальчик был передан матери, в медицинской помощи он не нуждается, — говорится в сообщении спасателей. 

Похожий случай произошел в апреле прошлого года: тогда в автомобиле «Ниссан» оказался заблокирован двухлетний мальчик.

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ребенок в машине
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КОММЕНТАРИИ (41)

Гость
19 дек 2019 в 10:49

Типичная яжемать на пруле...

Гость
19 дек 2019 в 10:54

Опять тупая мамашка ключи в машине оставила.
Не удивлюсь, что проявляя заботу о здоровье ребёнка, мамашка оставила движок заведенным и печку включенной.
А вот о том, что ребёнок мог включить передачу, мамашке пофиг.

19 дек 2019 в 10:51

Проходят годы - у баб проблемы все те же, которые они сами себе создают.