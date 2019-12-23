Мышиное царство: 12 хвостатых обитателей вивария, которые заставят вас забыть о брезгливости

В виварии Института систематики и экологии животных СО РАН обитают десятки видов грызунов Фото: Густаво Зырянов

По восточному календарю 2020 год проходит под знаком металлической крысы. Пока одни опасаются, что грызун принесет им несчастья, мы решили пойти от обратного и показать, насколько богат мир грызунов, который не ограничивается крысами, мышами и хомячками. Для этого отправились в виварий Института систематики и экологии животных СО РАН. Наша экскурсия по виварию началась со знакомства с домовой мышью, которая очень часто встречается в домах Новосибирска.

Домовую мышь видели многие Фото: Густаво Зырянов

Каждый 21-й день самка приносит приплод, в котором может быть до 15 детёнышей. Таким образом вид поддерживает свою численность и успешно с этим справляется.



Эта лабораторная линия домовой мыши бежевого цвета была выведена именно в Новосибирске Фото: Густаво Зырянов

Домовой мыши человечество обязано очень многим. Именно этот вид используется в различных экспериментах.

В Институте изучают разные виды домовой мыши и даже вывели собственную линию — бежевого цвета. В основном такие мышки используются для медицинских целей. На них проводятся испытания препаратов и различные токсикологические исследования.

Узкочерепная полёвка — маленький грызун с коротким хвостиком Фото: Густаво Зырянов

Узкочерепная полёвка обитает в степях, в том числе в Новосибирской области. У полёвок очень короткий хвост — его длина меньше половины тела, это связано в том числе с местом их обитания. Этот вид получил такое название, потому что глаза грызуна посажены близко друг к другу. В открытых ландшафтах их основной враг — хищные птицы, и чтобы полёвка лучше видела, что над ней происходит, природа предусмотрела именно такое строение черепа.

Дачники ошибочно называют этого грызуна луговой собачкой, но это водяная полёвка Фото: Густаво Зырянов

Многие дачники и жители Новосибирска ошибочно называют этого милого, крупного грызуна луговой собачкой, но на самом деле это водяная полёвка или, как ещё говорят обыватели, водяная крыса. Кстати, настоящие луговые собачки обитают только в Северной Америке. А водяная полёвка — известный российский вредитель сельского хозяйства, который наравне с обыкновенным хомяком легко уничтожает посевы и любит промышлять на дачных огородах.

На левом берегу Новосибирска очень много болот, поэтому водяную полёвку можно легко встретить именно там. Грызун известен тем, что может внушительно менять свою численность. Если у лесных полёвок количество особей при благоприятных условиях может увеличиться в десять раз, то у водяной крысы в тысячу раз.

Джунгарский хомячок — мечта любого ребёнка Фото: Густаво Зырянов

Если кто-то из грызунов ради сохранения популяции активно размножается круглый год, то джунгарский хомячок предпочёл менять шубку, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Такой окрас, как на фото, хомячки имеют в основном только в дикой природе. Большинство домашних джунгарских хомячков бежевого оттенка. Учёные изучают с их помощью взаимосвязь продолжительности жизни с различными факторами. — Биологические законы, как и физические, действуют на все виды позвоночных млекопитающих одинаково. Поэтому полученные результаты можно с некой долей допущения экстраполировать на человека, — объяснил Павел Задубровский, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории структуры и динамики популяций животных.

Степную пеструшку ещё называют степным леммингом Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирской области раньше было очень много степных пеструшек или, как их ещё называют, степных леммингов. Именно в новосибирском институте доказали, что этот вид моногамен. — Самец с самкой на репродуктивный сезон живут парой, воспитывают несколько помётов детёнышей. Моногамия среди млекопитающих достаточно редкое явление. У птиц около 70–90% видов моногамны, а у млекопитающих максимум 3–5%. Один из критериев моногамности — это забота самца о потомстве, — объяснил Павел Задубровский. Учёные проводят специальный тест. Из клетки убирают самца и самку. Детёнышей из гнёздышка переносят в другой конец клетки и возвращают взрослых. Самцы, например, домовой мыши, даже не подойдут к малышам, а заботливый папа степной пеструшки сразу же начнёт перетаскивать детёнышей назад в безопасное гнёздышко.

Обыкновенная слепушонка — подземный грызун, который питается клубнями растений Фото: Густаво Зырянов

Обыкновенные слепушонки живут под землёй и роют ходы. В отличие от кротов, которые относятся к насекомоядным животным, эти пушистые комочки — грызуны. Слепушонки питаются клубнями растений, но не живут на дачах. Грызун отлично приспособился к условиям, в которых живёт. Свои выпирающие длинные зубы они используют для рытья земли, а их шёрстка может поворачиваться в любую сторону. У слепушонок очень тесные семейные связи — они живут колониями.

— Они уникальны тем, что неисоизмеримо долго живут в соотношении со своими размерами. Есть общее правило: чем меньше зверь, тем меньше он живёт. Но к слепушонкам это не относится. Они могут жить до шести лет, — объяснил учёный.

Самец хомячка Кэмпбелла может сам выкормить своих детёнышей Фото: Густаво Зырянов

Хомячок Кэмпбелла также отличается моногамностью, но этот вид настолько приспособился к выживанию, что самцы могут самостоятельно выкормить детёнышей. — У него есть средне-брюшная железа на животе, которая выделяет секрет. Он им в обычное время метит территорию, но в экстремальной ситуации может и покормить детёнышей, — рассказал учёный.

Новосибирские учёные изучают грызунов из разных регионов и стран. Жёлтая пеструшка, например, обитает в Монголии и Казахстане Фото: Густаво Зырянов

Жёлтая пеструшка — крупный грызун, который выкапывает множество выходов из своей норы, чтобы в случае опасности иметь пути отхода. Латинское название жёлтой пеструшки переводится очень гордо — монгольский воин.

Каирская иглистая мышь, как и ёж, на спинке имеет острые жёсткие ороговевшие волосы Фото: Густаво Зырянов

Каирская иглистая мышь живёт в Африке и Западной Азии. Шёрстка на спине у этого грызуна как у ежа — это жёсткие ороговевшие волосы. Они немного похожи на иголки и достаточно острые, чтобы доставить неприятности хищнику.

Шкурка этой мыши примерно на 20% слабее, чем у обычной мыши. Она может легко оторваться, если хищник ухватится очень крепко. При этом грызун отрастит новую, которая заново покроется шерстью.

Плоскочерепная полёвка отличается тем, что спокойно живёт со своими подросшими детьми Фото: Густаво Зырянов

Плоскочерепные полёвки достаточно агрессивно защищают свою территорию, при этом имеют крепкие связи внутри семьи. Взрослые спокойно уживаются с подросшими детьми. Они очень много времени и сил уделяют своему потомству. Существует несколько видов скальных полёвок. Один из них — ольхонская, обитающая только на Байкале. Сейчас она находится под угрозой вымирания. Новосибирские учёные пытаются их спасти.

Жирнохвостая песчанка живёт в пустынях, поэтому, как и верблюд, научилась сохранять влагу с помощью жира Фото: Густаво Зырянов

Многим грызунам пришлось учиться выживать в жёстких условиях. Например, жирнохвостая песчанка обитает в пустынях, поэтому, как и верблюды, она научилась жить при остром дефиците влаги. — У неё хвост — аналог верблюжьего горба. В благоприятное время в нём скапливается жировое тело, которое сохраняет влагу. У этих песчанок также огромные слуховые барабаны и из-за этого очень слабые мышцы челюстей. Поэтому они самые насекомоядные из всех песчанок, — объяснил учёный.

