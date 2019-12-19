Всё решил «золотой сет»: новосибирский «Локомотив» вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации

В ночь на четверг, 19 декабря, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» на выезде одержал победу над французским «Шомоном» в «золотом сете» и вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.
Сначала новосибирская команда провела ответный матч 1/16 финала против «Шомона» и потерпела поражение со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:20), сообщили в пресс-службе «Локомотива».
Но так как ранее, в первой встрече, «Локомотив» на своей площадке обыграл французов, судьбу путёвки в 1/8 финала решил «золотой сет». Итоговая победа досталась новосибирской команде.
— Лучшим по статистике стал Павел Круглов, набравший 11 очков, 10 очков в активе Алексея Родичева, 8 очков набрал Сергей Савин, 7 (4 на блоке) — Дмитрий Щербинин, по 4 — Константин Бакун и Павел Захаров, — рассказали в пресс-службе новосибирской команды.
Следующие матчи в Кубке Европейской конфедерации волейбола «Локомотив» проведёт 28–30 января (на выезде) и 11–13 февраля (дома), уточнили в клубе.