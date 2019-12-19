Всё решил «золотой сет»: новосибирский «Локомотив» вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации

Волейболисты из Новосибирска одержали итоговую победу на выезде

В ночь на четверг, 19 декабря, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» на выезде одержал победу над французским «Шомоном» в «золотом сете» и вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.



Сначала новосибирская команда провела ответный матч 1/16 финала против «Шомона» и потерпела поражение со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:20), сообщили в пресс-службе «Локомотива».



Но так как ранее, в первой встрече, «Локомотив» на своей площадке обыграл французов, судьбу путёвки в 1/8 финала решил «золотой сет». Итоговая победа досталась новосибирской команде.

