Под Новосибирском пропала блондинка в розовом пуховике

О местонахождении Алины Павлиной ничего не известно с 8 декабря

Согласно ориентировке, у пропавшей девушки среднее телосложение, светлые волосы, голубые глаза, её рост — 168 сантиметров. В день исчезновения Алина Павлина надела розовый пуховик, серые спортивные штаны. На её голове была чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные полусапожки. С собой девушка взяла белый полиэтиленовый пакет.

— Павлина Алина Александровна 1992 года рождения 8 декабря ушла по адресу: Новосибирская область, город Искитим, до настоящего момента местонахождение неизвестно, — сообщается в ориентировке, которую распространили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Волонтёры подключились к поискам 27-летней Алины Павлиной, которая пропала в Новосибирской области полторы недели назад.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алины Павлиной, волонтёры просят позвонить в «ДоброСпас-Новосибирск» по телефонам 8 953 887–17–77, 8 951 387–07–58 или по единому номеру экстренных служб — 112.



Ранее в Новосибирской области благополучно завершились поиски 44-летней бердчанки Натальи Кузнецовой, о местонахождении которой родственникам и коллегам было ничего не известно в течение двух недель.