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Несколько автомобилей столкнулись в Октябрьском районе

На место прибыла скорая

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По сообщению очевидцев, на месте работала скорая

По сообщению очевидцев, на месте работала скорая

Вечером 18 декабря в Октябрьском районе на улице Ипподромской произошла массовая авария — столкнулись минимум 3 автомобиля. 

— Куча машин, как минимум три разбитые, ещё стоят в левом ряду другие машины на аварийке, — коротко описал ситуацию проезжавший мимо Дмитрий Косенко.

По информации сообщества «Инцидент», на месте аварии работали врачи скорой помощи.

По информации сервиса 2ГИС, на Ипподромской собралась пробка в сторону Дуси Ковальчук.

Сегодня утром на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два автомобиля. В результате аварии на площади Кирова, а также улицах Петухова и Сибиряков-Гвардейцев собралась пробка.

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дтпстолкновение
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КОММЕНТАРИИ (2)

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18 дек 2019 в 21:04

Апять "маргазинские" дорогу нипаделиле! Вечна правобережковые раёны в происшевствиях. Падикась там в Октябряццком карстовый разлом идёт, с негативной инэргией и чиртями.😐 Капэц ккой-та!!!😎

Гость
18 дек 2019 в 21:09

Октябрьский район как туда попал?