Несколько автомобилей столкнулись в Октябрьском районе

По сообщению очевидцев, на месте работала скорая

Вечером 18 декабря в Октябрьском районе на улице Ипподромской произошла массовая авария — столкнулись минимум 3 автомобиля.

— Куча машин, как минимум три разбитые, ещё стоят в левом ряду другие машины на аварийке, — коротко описал ситуацию проезжавший мимо Дмитрий Косенко.

По информации сообщества «Инцидент», на месте аварии работали врачи скорой помощи.

По информации сервиса 2ГИС, на Ипподромской собралась пробка в сторону Дуси Ковальчук.

Сегодня утром на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два автомобиля. В результате аварии на площади Кирова, а также улицах Петухова и Сибиряков-Гвардейцев собралась пробка.