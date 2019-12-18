Дед Мороз привез подарки малышам, оказавшимся в больнице перед праздниками. Реакция детей — в 8 фото

Вечером 18 декабря в Новосибирскую областную больницу приехали два красных грузовика, украшенных гирляндами. В них были сибиряки в новогодних костюмах. Они подарили пациентам детского корпуса необычные сувениры и поздравили малышей с Новым годом.

— Новогодняя акция для детей в областной больнице проводится не первый год. Такие мероприятия стали нашей доброй традицией. Это акция с участием сказочных персонажей, добрых клоунов, с разными приятными подарками. Она проводится для того, чтобы дети, которые по причине болезни в новогодние праздники вынуждены находиться в стенах стационара, чувствовали, что праздник не обошел их стороной. Конечно, это значительно повышает настроение, эмоциональный тонус, а хорошие, добрые эмоции всегда способствуют скорейшему выздоровлению. В конце концов, мы понимаем, что дети остаются детьми в любых условиях, поэтому всегда рады сделать для них что-то хорошее и доброе, — рассказала корреспонденту НГС начальник педиатрической службы Новосибирской областной клинической больницы Ирина Гринберг.