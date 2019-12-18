Дед Мороз привез подарки малышам, оказавшимся в больнице перед праздниками. Реакция детей — в 8 фото

Вечером 18 декабря в Новосибирскую областную больницу приехали два красных грузовика, украшенных гирляндами. В них были сибиряки в новогодних костюмах. Они подарили пациентам детского корпуса необычные сувениры и поздравили малышей с Новым годом.
— Новогодняя акция для детей в областной больнице проводится не первый год. Такие мероприятия стали нашей доброй традицией. Это акция с участием сказочных персонажей, добрых клоунов, с разными приятными подарками. Она проводится для того, чтобы дети, которые по причине болезни в новогодние праздники вынуждены находиться в стенах стационара, чувствовали, что праздник не обошел их стороной. Конечно, это значительно повышает настроение, эмоциональный тонус, а хорошие, добрые эмоции всегда способствуют скорейшему выздоровлению. В конце концов, мы понимаем, что дети остаются детьми в любых условиях, поэтому всегда рады сделать для них что-то хорошее и доброе, — рассказала корреспонденту НГС начальник педиатрической службы Новосибирской областной клинической больницы Ирина Гринберг.
Акцию устроила компания Coca-Cola, а необычные подарки смастерили подростки с особенностями развития.
— Организаторы «Рождественского каравана» стараются сделать так, чтобы праздник продолжился и после того, как грузовики уедут в другой город, а внимание и заботу почувствовали даже те, кто не смог лично посетить мероприятие. Так, сувениры, которые сделали участники своими руками, мы отправили в детское отделение Государственной новосибирской областной клинической больницы, чтобы порадовать ребят, находящихся на длительном лечении, — рассказала корреспонденту НГС представитель Coca-Cola Марина Мокина.
Подобная акция уже проходила в областной больнице год назад. Кроме того, туда приходили добрые собаки-терапевты, которых обнимали пациенты, а также супергерои-альпинисты — они залезли в окна больницы. А в первую детскую больницу Новосибирска в конце осени приехали итальянские клоуны — они поиграли с маленькими пациентами и рассказали, что думают о сибирских больницах.
К празднику готовятся не только в больнице: совсем скоро откроют ледовый городок в центре города, а в магазинах появились мандарины.
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