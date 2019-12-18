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Здоровье Новый год-2020 Фоторепортаж

Дед Мороз привез подарки малышам, оказавшимся в больнице перед праздниками. Реакция детей — в 8 фото

Маленьким пациентам подарили сувениры, которые смастерили подростки с особенностями развития

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Новогодняя акция в Новосибирской областной больнице проходит не первый год

Новогодняя акция в Новосибирской областной больнице проходит не первый год

Вечером 18 декабря в Новосибирскую областную больницу приехали два красных грузовика, украшенных гирляндами. В них были сибиряки в новогодних костюмах. Они подарили пациентам детского корпуса необычные сувениры и поздравили малышей с Новым годом.

— Новогодняя акция для детей в областной больнице проводится не первый год. Такие мероприятия стали нашей доброй традицией. Это акция с участием сказочных персонажей, добрых клоунов, с разными приятными подарками. Она проводится для того, чтобы дети, которые по причине болезни в новогодние праздники вынуждены находиться в стенах стационара, чувствовали, что праздник не обошел их стороной. Конечно, это значительно повышает настроение, эмоциональный тонус, а хорошие, добрые эмоции всегда способствуют скорейшему выздоровлению. В конце концов, мы понимаем, что дети остаются детьми в любых условиях, поэтому всегда рады сделать для них что-то хорошее и доброе, — рассказала корреспонденту НГС начальник педиатрической службы Новосибирской областной клинической больницы Ирина Гринберг.

Детей приехали поздравить персонажи в костюмах оленей, медведей и Деда Мороза

Детей приехали поздравить персонажи в костюмах оленей, медведей и Деда Мороза

Акцию устроила компания Coca-Cola, а необычные подарки смастерили подростки с особенностями развития.

— Организаторы «Рождественского каравана» стараются сделать так, чтобы праздник продолжился и после того, как грузовики уедут в другой город, а внимание и заботу почувствовали даже те, кто не смог лично посетить мероприятие. Так, сувениры, которые сделали участники своими руками, мы отправили в детское отделение Государственной новосибирской областной клинической больницы, чтобы порадовать ребят, находящихся на длительном лечении, — рассказала корреспонденту НГС представитель Coca-Cola Марина Мокина.

Новогодние грузовики были украшены лампочками

Новогодние грузовики были украшены лампочками

Кроме поздравлений, дети-пациенты получили подарки

Кроме поздравлений, дети-пациенты получили подарки

Все хотели сфотографироваться с белыми медведями и Дедом Морозом

Все хотели сфотографироваться с белыми медведями и Дедом Морозом

Подобная акция уже проходила в областной больнице год назад. Кроме того, туда приходили добрые собаки-терапевты, которых обнимали пациенты, а также супергерои-альпинисты — они залезли в окна больницы. А в первую детскую больницу Новосибирска в конце осени приехали итальянские клоуны — они поиграли с маленькими пациентами и рассказали, что думают о сибирских больницах.

По мнению Ирины Гринберг, положительные эмоции способствуют выздоровлению

По мнению Ирины Гринберг, положительные эмоции способствуют выздоровлению

Приезд новогодней делегации стал сюрпризом для малышей

Приезд новогодней делегации стал сюрпризом для малышей

Дед Мороз и его команда пострались уделить внимание каждому пациенту

Дед Мороз и его команда пострались уделить внимание каждому пациенту

К празднику готовятся не только в больнице: совсем скоро откроют ледовый городок в центре города, а в магазинах появились мандарины.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — найдете в нашем специальном разделе.

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праздниксюрприз
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КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
18 дек 2019 в 22:48

НГС УБЕРЕТИ ЭТИХ ТРОЛЛЕЙ СИДЯТ ВСЯКУЮ ЧУШ ПИШУТ ОНИ ПОМОГАЮТ ВСЕМ ЧТО ЖЕ БРЕД ЭТО НЕ СМЕШНО УЖЕ А ЕСЛИ СПРОСЯТ ЗАВТРА С НИХ ЭТО ЭТО Я ПОКАЖУ ВСЮ БРЕДЯТИНУ В НОВОСТЯХ УВИДИТЕ И БУДЕТ ПОЗОРНО И СТЫДНО ТОГДА ТОЧНО ЗАЙМУТСА ЭТИМ ДЕЛОМ КТО НАДО ЗА ВРАНЬЙ И ПРИДЁТСЯ ИМ ЭТО ВЫПОЛНЯТЬ И НЕ ИСАТЬ ЧУШ ВСЯКУЮ

с богаткова
18 дек 2019 в 22:17

Тоже собирался привезти подарки, только в дом престарелых. Наверно, смартфоны привезу, пусть осваивают интернет.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 22:16

Какие молодцы. Я лично объявляю благодарность.