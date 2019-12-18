В Новосибирске пойдут под суд организаторы притона, которые орудовали в городе 9 лет

Организованная группа работала в городе с 2009 по 2018 год. Дело рассмотрят в Калининском суде

Как указано в сообщении прокуратуры Новосибирской области, в деле фигурируют 7 человек от 30 до 60 лет. Их обвиняют в в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деянии, направленного на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией), а троих из них — ещё и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

— Расследованием уголовного дела установлено, что в ноябре 2009 года ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления женщина, обладая лидерскими качествами, основываясь на личных, семейных, доверительных отношениях, предложила войти в состав создаваемой ею организованной группы своим мужу и сыну. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще 7 лиц, — говорится в сообщении.

Притоны находились в арендованных квартирах Калининского и Заельцовского районов Новосибирска. Организованная группа работала в городе с 2009 по 2018 год.