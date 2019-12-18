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Криминал

В Новосибирске пойдут под суд организаторы притона, которые орудовали в городе 9 лет

Дело рассмотрят в Калининском суде

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Организованная группа работала в городе с 2009 по 2018 год. Дело рассмотрят в Калининском суде

Организованная группа работала в городе с 2009 по 2018 год. Дело рассмотрят в Калининском суде

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит дело организованной группы, которую обвиняют в содержании притона.

Как указано в сообщении прокуратуры Новосибирской области, в деле фигурируют 7 человек от 30 до 60 лет. Их обвиняют в в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деянии, направленного на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией), а троих из них — ещё и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой). 

— Расследованием уголовного дела установлено, что в ноябре 2009 года ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления женщина, обладая лидерскими качествами, основываясь на личных, семейных, доверительных отношениях, предложила войти в состав создаваемой ею организованной группы своим мужу и сыну. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще 7 лиц, — говорится в сообщении. 

Притоны находились в арендованных квартирах Калининского и Заельцовского районов Новосибирска. Организованная группа работала в городе с 2009 по 2018 год.

Накануне внимание новосибирской прокуратуры привлек детский сад № 144, в котором собирали деньги на биомороженое, — родители пожаловались, что детей, чьи мамы и папы не сдали 390 рублей, выводили в раздевалку

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прокуратура
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КОММЕНТАРИИ (33)

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18 дек 2019 в 19:57

Как-то лет 11 назад был по тв-6 (или Рен тв) репортаж типа "дежурной части", про мужика с Мск ( или Спб) где-то проездом в Саратове (или Омске) типа познакомился он в какой-то кафушке с бабёшкой не 1-й свежести и решил в гости к ней зарулить. Ну и зарулил там иё подружака была и ихние друганы-алкаши и шарамыги. В общем возмутилсо москвичЪ на такую подставу, да и навалял той шайке, ажно пришлося им ментов вызывать и от ниво защащятцо. А терь вопрос - приличные мужуки, вам чо ваших жон/повий не хватаит, ( в ваших городах/районах) рас вы со всякими шарамыгами привокзального вида на приключения нарываитися?😎

с богаткова
18 дек 2019 в 19:50

Не понимаю зачем нужны вообще такие заведения? Вот у меня жена и молодая любовница. Я точно уверен, что не заболею ИППП.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 20:33

А те, кто прикрывал этот притон 9 лет и брал мзду пойдут по этапу??