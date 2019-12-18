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Криминал

В Новосибирске бывшего бойца Росгвардии оправдали по делу о драке с подозреваемым

Но точка в этой истории ещё не поставлена — гособвинение готовится к апелляции

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Суд оправдал Семёна Лысикова, не найдя в его действиях состава преступления

Суд оправдал Семёна Лысикова, не найдя в его действиях состава преступления

В Кировском районном суде Новосибирска вынесли новый приговор бывшему бойцу Росгвардии Семёну Лысикову — его обвиняли в превышении должностных полномочий из-за драки с подозреваемым в угоне.

На этот раз приговор оказался оправдательным.

— 18 декабря 2019 года постановлён приговор, которым Лысиков С.Е. оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. За Лысиковым С.Е. признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении на сайте суда.

«Это продолжалось слишком долго»

Сам Семён Лысиков сообщил корреспонденту НГС, что очень рад сегодняшнему приговору. Суд подтвердил, что его действия были правомерными и соответствовали федеральным законам и инструкциям. 

— Это продолжалось слишком долго — больше двух лет, ну очень долгожданный сегодня был приговор. Единственное, что остаётся, — это ждать, потому что прокуратура, вероятнее всего, будет подавать апелляционную жалобу. Поэтому ещё не всё окончено, — поделился впечатлениями бывший боец Росгвардии. 

В свою очередь в прокуратуре Кировского района сообщили, что считают приговор «незаконным и необоснованным» и будут его обжаловать.

В чём обвиняли бывшего Росгвардейца

Семёна Лысикова обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он «умышленно применил насилие» в отношении потерпевшего, причинив ему «физическую боль, моральные и нравственные страдания». Тем самым, считали следователи, он не только нарушил права своего оппонента, но и «дискредитировал войска национальной гвардии РФ», говорится на сайте Кировского районного суда.

Как произошла драка

Ранее НГС подробно рассказывал об этом уголовном деле. В июле 2017 года Семён Лысиков попытался задержать подозреваемого в угоне иномарки. Тот убежал к себе в дом, где у него с полицейским завязалась первая драка, во время которой мужчина укусил Лысикова за пальцы, а после, уже во дворе, — вторая драка, инициатором которой следствие посчитало росгвардейца. В итоге оказалось, что машина в угоне не числилась, но подозреваемого приговорили к условному сроку, а после апелляции — к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».

Лысиков свою вину в превышении полномочий не признал. В разговоре с корреспондентом НГС и во время судебных заседаний он утверждал, что действовал согласно инструкциям, также он обвинял следователей и свидетелей в сговоре.

В декабре 2018 года Кировский районный суд Новосибирска вынес Семёну Лысикову обвинительный приговор — его приговорили к условному сроку, а также лишили звания старшего сержанта полиции. Позже Семён Лысиков подал апелляционную жалобу, Новосибирский областной суд её рассмотрел и вернул уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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превышение должностных полномочийоправдательный приговор
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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
18 дек 2019 в 19:08

Не вижу никакой вины тут...

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18 дек 2019 в 19:07

Считаю, что нужно оправдать.

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18 дек 2019 в 19:15

Капец. Вот чоу за хвамилие такое Лысиков?! Ето как ащще? Я хчу, штоп у мя была ткая хвамилие: Мерц, Железнова, Леднёва, МакКартни, Черновская, ди Каприо😎 А то Лысиков ищо чо нехватало!!!!