В Новосибирске бывшего бойца Росгвардии оправдали по делу о драке с подозреваемым

Сам Семён Лысиков сообщил корреспонденту НГС, что очень рад сегодняшнему приговору. Суд подтвердил, что его действия были правомерными и соответствовали федеральным законам и инструкциям.

— 18 декабря 2019 года постановлён приговор, которым Лысиков С.Е. оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. За Лысиковым С.Е. признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении на сайте суда.

— Это продолжалось слишком долго — больше двух лет, ну очень долгожданный сегодня был приговор. Единственное, что остаётся, — это ждать, потому что прокуратура, вероятнее всего, будет подавать апелляционную жалобу. Поэтому ещё не всё окончено, — поделился впечатлениями бывший боец Росгвардии.

В свою очередь в прокуратуре Кировского района сообщили, что считают приговор «незаконным и необоснованным» и будут его обжаловать.

В чём обвиняли бывшего Росгвардейца

Семёна Лысикова обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он «умышленно применил насилие» в отношении потерпевшего, причинив ему «физическую боль, моральные и нравственные страдания». Тем самым, считали следователи, он не только нарушил права своего оппонента, но и «дискредитировал войска национальной гвардии РФ», говорится на сайте Кировского районного суда.

Как произошла драка

Ранее НГС подробно рассказывал об этом уголовном деле. В июле 2017 года Семён Лысиков попытался задержать подозреваемого в угоне иномарки. Тот убежал к себе в дом, где у него с полицейским завязалась первая драка, во время которой мужчина укусил Лысикова за пальцы, а после, уже во дворе, — вторая драка, инициатором которой следствие посчитало росгвардейца. В итоге оказалось, что машина в угоне не числилась, но подозреваемого приговорили к условному сроку, а после апелляции — к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».

