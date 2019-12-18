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Зима Новый год-2020

Уже зажгли ёлку: публикуем 6 сказочных кадров из ледового городка перед оперным

Городок официально откроют через 2 дня, но кататься можно уже сейчас

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Площадь новогоднего катка составляет 2200 квадратных метров. Кататься на нём можно бесплатно, заплатить придётся лишь за прокат коньков&nbsp;

Площадь новогоднего катка составляет 2200 квадратных метров. Кататься на нём можно бесплатно, заплатить придётся лишь за прокат коньков 

Подготовка новогоднего городка перед оперным театром в Новосибирске подходит к концу, об этом на своей странице в Facebook написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. 

— Начинаем технически проверять, — написала Терешкова.

По словам вице-мэра, до полноценного открытия осталось доделать подсветку около НОВАТа

По словам вице-мэра, до полноценного открытия осталось доделать подсветку около НОВАТа

Как пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, сейчас осталось только доделать подсветку:

— В принципе, мы уже почти готовы. Работает каток, смотрим, как ведет себя лед, как ведет себя иллюминация... Это первый раз в истории Новосибирска, когда здесь установлена ёлка и сделан каток, — рассказала вице-мэр. 

Анна Терешкова добавила, что ледовый городок будет и на Михайловской набережной — открытие запланировано на 25 декабря.

Сейчас по городку уже гуляют люди

Сейчас по городку уже гуляют люди

С обеих сторон городка расположены аллеи из гирлянд

С обеих сторон городка расположены аллеи из гирлянд

Раннее Анна Терешкова рассказывала, что в этом году сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра. Сейчас на территории городка есть иллюминация в форме рояля и танцующих балерин.

Коридор из гирлянд заканчивают украшать шариками

Коридор из гирлянд заканчивают украшать шариками

Официальное открытие городка состоится, как и планировалось,&nbsp;20 декабря

Официальное открытие городка состоится, как и планировалось, 20 декабря

В этом году ледовый городок переехал с традиционного места — площади Ленина — в сквер перед оперным театром. Готовить его начали ещё 1 декабря — тогда к оперному театру привезли ледяные плиты, а позже перекрыли центральную аллею Театрального сквера и начали заливать каток.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — смотрите в нашем специальном разделе.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
18 дек 2019 в 18:58

А мне нравится) я одна такая ущербная? Ну правда!!! Гораздо лучше чем на площади

Фото пользователя
18 дек 2019 в 18:44

Будут там ходить фсякие маргазинские, чхать и смердеть на простывшэм морозе. Улыбаццо черес силу, показывая, ах, ну как жи весёленько им жывёццо! Ну луччи фсех. Што тыы, родимая....😁

лена путина
18 дек 2019 в 18:43

как темно. убого. вы в москве видели иллюминацию?!