Уже зажгли ёлку: публикуем 6 сказочных кадров из ледового городка перед оперным

Площадь новогоднего катка составляет 2200 квадратных метров. Кататься на нём можно бесплатно, заплатить придётся лишь за прокат коньков Фото: Стас Соколов

Подготовка новогоднего городка перед оперным театром в Новосибирске подходит к концу, об этом на своей странице в Facebook написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Начинаем технически проверять, — написала Терешкова.

По словам вице-мэра, до полноценного открытия осталось доделать подсветку около НОВАТа Фото: Стас Соколов

Как пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, сейчас осталось только доделать подсветку:

— В принципе, мы уже почти готовы. Работает каток, смотрим, как ведет себя лед, как ведет себя иллюминация... Это первый раз в истории Новосибирска, когда здесь установлена ёлка и сделан каток, — рассказала вице-мэр.

Анна Терешкова добавила, что ледовый городок будет и на Михайловской набережной — открытие запланировано на 25 декабря.



Сейчас по городку уже гуляют люди Фото: Стас Соколов

С обеих сторон городка расположены аллеи из гирлянд Фото: Стас Соколов

Раннее Анна Терешкова рассказывала, что в этом году сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра. Сейчас на территории городка есть иллюминация в форме рояля и танцующих балерин.

Коридор из гирлянд заканчивают украшать шариками Фото: Стас Соколов

Официальное открытие городка состоится, как и планировалось, 20 декабря Фото: Стас Соколов