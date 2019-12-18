Уже зажгли ёлку: публикуем 6 сказочных кадров из ледового городка перед оперным

Подготовка новогоднего городка перед оперным театром в Новосибирске подходит к концу, об этом на своей странице в Facebook написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Начинаем технически проверять, — написала Терешкова.
Как пояснила корреспонденту НГС Анна Терешкова, сейчас осталось только доделать подсветку:
— В принципе, мы уже почти готовы. Работает каток, смотрим, как ведет себя лед, как ведет себя иллюминация... Это первый раз в истории Новосибирска, когда здесь установлена ёлка и сделан каток, — рассказала вице-мэр.
Анна Терешкова добавила, что ледовый городок будет и на Михайловской набережной — открытие запланировано на 25 декабря.
Раннее Анна Терешкова рассказывала, что в этом году сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра. Сейчас на территории городка есть иллюминация в форме рояля и танцующих балерин.
В этом году ледовый городок переехал с традиционного места — площади Ленина — в сквер перед оперным театром. Готовить его начали ещё 1 декабря — тогда к оперному театру привезли ледяные плиты, а позже перекрыли центральную аллею Театрального сквера и начали заливать каток.
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