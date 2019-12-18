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Цены на мандарины полетели вниз: в Новосибирске они подешевели на четверть

Сейчас за килограмм в среднем просят 92 рубля

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По итогам последних трёх месяцев Новосибирск оказался лидером среди городов-миллионников по высокой стоимости мандаринов

По итогам последних трёх месяцев Новосибирск оказался лидером среди городов-миллионников по высокой стоимости мандаринов

Перед Новым годом в Новосибирске подешевели мандарины: их средняя стоимость снизилась на 24% по сравнению с октябрём.

К такому выводу пришли эксперты компании «2ГИС», подготовившие исследование о цене мандаринов в крупнейших городах России. Специалисты проанализировали чеки из супермаркетов и продуктовых магазинов, которые с 1 октября по 14 декабря сканировали пользователи кешбек-приложения «Чек от 2ГИС».

Как показало исследование, в декабре жители городов-миллионников стали тратить на мандарины значительно меньше, чем в предыдущие два месяца. Средняя цена мандаринов по сравнению с октябрём упала на 22% — до 73 рублей за килограмм. 

Новосибирцы, в частности, стали тратить на покупку мандаринов в среднем 92 рубля за кило вместо 121 рубля. 

Сильнее всего с октября подешевели мандарины в Омске (на 34%, до 79 рублей), Екатеринбурге (на 28%, до 78 рублей) и Воронеже (на 27%, до 63 рублей за килограмм). 

— Основная причина снижения цены в чеках — акции и скидки, которые торговые сети объявили в декабре. Кроме того, в этом году товаропоток мандаринов из Абхазии сократился на 50%. Эксперты связывают это с неурожаем в Абхазии, из-за него на прилавках российских магазинов в этом году преобладают более дешёвые мандарины из Турции, — отмечают в компании «2ГИС».

В целом за последние три месяца жители российских мегаполисов тратили на килограмм мандаринов в среднем по 76 рублей. 

— Максимальная цена покупки была в сибирских миллионниках — Новосибирске и Красноярске (93 и 92 рубля за килограмм соответственно). Она уменьшалась по мере приближения к центральной части России и достигала минимума на юге — в Ростове-на-Дону и Волгограде (63 и 59 рублей за килограмм), — сообщают авторы исследования.

Ранее Новосибирск захлестнула спам-рассылка о заражённых гриппом мандаринах. Врачи рассказали, стоит ли верить этим сообщениям.

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мандариныНовый Год
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КОММЕНТАРИИ (12)

Точняк
18 дек 2019 в 18:42

Директор мандарины в Бахетле закупил дорого но вкусно.Нас угостил парочкой)

Фото пользователя
18 дек 2019 в 18:41

Я оч. лю. мелкие, микро мандарины, чтоп были слаткии и бес костощек. Мамка мине ткие взяла в Мане Ра в Камне!

Царь просто Царь
18 дек 2019 в 19:04

Ешьте витамины граждане. А белки только соевые ибо говядину мы понижать вам не будем. Жирно сильно.