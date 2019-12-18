Цены на мандарины полетели вниз: в Новосибирске они подешевели на четверть

Перед Новым годом в Новосибирске подешевели мандарины: их средняя стоимость снизилась на 24% по сравнению с октябрём.
К такому выводу пришли эксперты компании «2ГИС», подготовившие исследование о цене мандаринов в крупнейших городах России. Специалисты проанализировали чеки из супермаркетов и продуктовых магазинов, которые с 1 октября по 14 декабря сканировали пользователи кешбек-приложения «Чек от 2ГИС».
Как показало исследование, в декабре жители городов-миллионников стали тратить на мандарины значительно меньше, чем в предыдущие два месяца. Средняя цена мандаринов по сравнению с октябрём упала на 22% — до 73 рублей за килограмм.
Новосибирцы, в частности, стали тратить на покупку мандаринов в среднем 92 рубля за кило вместо 121 рубля.
Сильнее всего с октября подешевели мандарины в Омске (на 34%, до 79 рублей), Екатеринбурге (на 28%, до 78 рублей) и Воронеже (на 27%, до 63 рублей за килограмм).
— Основная причина снижения цены в чеках — акции и скидки, которые торговые сети объявили в декабре. Кроме того, в этом году товаропоток мандаринов из Абхазии сократился на 50%. Эксперты связывают это с неурожаем в Абхазии, из-за него на прилавках российских магазинов в этом году преобладают более дешёвые мандарины из Турции, — отмечают в компании «2ГИС».
В целом за последние три месяца жители российских мегаполисов тратили на килограмм мандаринов в среднем по 76 рублей.
— Максимальная цена покупки была в сибирских миллионниках — Новосибирске и Красноярске (93 и 92 рубля за килограмм соответственно). Она уменьшалась по мере приближения к центральной части России и достигала минимума на юге — в Ростове-на-Дону и Волгограде (63 и 59 рублей за килограмм), — сообщают авторы исследования.
Ранее Новосибирск захлестнула спам-рассылка о заражённых гриппом мандаринах. Врачи рассказали, стоит ли верить этим сообщениям.
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