«Поле чудес» у президента: Путину принесли икону, молдавский рог и платок

Пресс-конференцию Владимир Путин проводит каждый год в декабре

Добрый день, друзья! Сегодня Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. В Центр международной торговли в Москве съехались почти две тысячи журналистов, и среди них находится наш корреспондент.



Пресс-конференция начнется в 12:00 по Москве, а пока мы рассказываем, что происходит в последние часы перед встречей.