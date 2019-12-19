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Политика Онлайн-трансляция

«Поле чудес» у президента: Путину принесли икону, молдавский рог и платок

Сегодня Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Мы ведем онлайн-трансляцию

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Пресс-конференцию Владимир Путин проводит каждый год в декабре

Пресс-конференцию Владимир Путин проводит каждый год в декабре

Добрый день, друзья! Сегодня Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. В Центр международной торговли в Москве съехались почти две тысячи журналистов, и среди них находится наш корреспондент.

Пресс-конференция начнется в 12:00 по Москве, а пока мы рассказываем, что происходит в последние часы перед встречей.

Ярослав Вареник

Журналисты рассаживаются.

Ярослав Вареник

На входе в зал журналистов снова досматривают и проверяют плакаты.

Мария Захарова

Пресс-конференции Путина выглядят примерно так:

Илья Ненко

Что говорил президент год назад

Пока ждем начало, вспомним, что президент говорил год назад:

— Традиционный вид производства в России — лен. Это всегда было нашей фишкой, Это всегда было нашей гордостью.

— Все мои повара — сотрудники федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Есть даже такое понятие, «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем.

А еще он заявил, что когда-нибудь женится: «Как порядочный человек когда-то я должен буду это сделать».

Ярослав Вареник

Журналистов запускают в зал, началась давка.

Люди кричат, просят не толкаться

Люди кричат, просят не толкаться

Мария Захарова

Кстати, оператором пресс-конференции Путина в 2017 году был Дональд Трамп (шутка, это его двойник).

Ярослав Вареник

В зал потихоньку запускают операторов и фотографов. До начала пресс-конференции час и 15 минут.

Ярослав Вареник

А это французский журналист Бенджамэн Канель. Он приехал на встречу с президентом в 15-й раз! Говорит, что в этом году не будет задавать вопросов, потому что устал от балагана табличек, которыми журналисты завлекают президента. Будет просто наблюдать. 

Мария Захарова

Принесли платок с Путиным

Внимание, платок с Путиным! Прямо как в «Поле чудес».

Платок привезла журналистка из Подмосковья Анна Сумица, говорит, что соткали его специально к пресс-конференции<br>

Платок привезла журналистка из Подмосковья Анна Сумица, говорит, что соткали его специально к пресс-конференции

Ярослав Вареник

Человек с иконой — это журналист из Болгарии Атанас Стефанов. Икону он хочет подарить Путину, а заодним спросить про болгарский газопровод, который строится в партнерстве с Россией.

Мария Захарова

В разные годы журналисты выделялись по-разному. Вот небольшая ретроспектива:

2019 год мы еще покажем

2019 год мы еще покажем

Мария Захарова

Как думаете, этих журналистов заметит президент?

Как думаете, этих журналистов заметит президент?
    Ярослав Вареник

    Гигантская очередь к Путину

    В зал еще не пускают, но возле него уже скопилась очередь. Ждем... 

    Мария Захарова

    По пути от метро журналистов встречают члены Народно-освободительного движения, они требуют изменить девятую статью Конституции. 

    Стоят через каждые 50 метров до самого Центра торговли. Так что иногородние журналисты точно не заблудятся

    Стоят через каждые 50 метров до самого Центра торговли. Так что иногородние журналисты точно не заблудятся

    Мария Захарова

    Мужчину в праздничной рубашке зовут Александр Данильев, он корреспондент ГТРК «Мордовия». Путину будет задавать вопрос про перепись, которая начнется в апреле 2020 года.

    — Хочу спросить о мерах, которые примет правительство при переписи населения, какие меры примут для повышения демографии, об этнотуризме, об этнокультурном разнообразии.

    Мордовский журналист будет привлекать внимание путина рогом и национальным костюмом<br>

    Мордовский журналист будет привлекать внимание путина рогом и национальным костюмом

    Мария Захарова

    В Центре международной торговли находится журналист Сети городских порталов Ярослав Вареник. Ярослав из Архангельска, он будет задавать вопрос от редакции портала 29.RU. А пока рассказывает нам, как прошел фейс-контроль на встречу с президентом (спойлер: это квест какой-то!).

    — Сначала журналистов досматривают на входе, просят показать плакаты. Затем те, кто не получил в предыдущие два дня бейджики, встают в очередь за ними. При этом их снова досматривают, но уже через рамки и ленту с конвейером. Потом те, кто получил бейджик, идут в другой подъезд. Перед входом в него у журналистов сканируют бейджики. То же самое происходит внутри, — рассказывает Вареник. — Внутри досматривают еще раз, к тому же прощупывают карманы. Итого меня осмотрели три раза, дважды просканировали бейджик и дважды просматривали плакат.

    Мария Захарова

    Внутри все как-то так. Мужчина в яркой рубашке — это тоже журналист, участник пресс-конференции. Вообще тут каждый выделяется, как может, чтобы обратить на себя внимание президента.

    Мария Захарова

    Журналистов досматривают перед пресс-конференцией

    На пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов — это рекорд! Пока что пресса добирается до Центра международной торговли, проходит досмотр и получает бейджи.

    Очередь в Центр международной торговли

    Очередь в Центр международной торговли

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    Владимир Путинпресс-конференция президента
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    КОММЕНТАРИИ (108)

    Фото пользователя
    19 дек 2019 в 14:04

    а вдруг....- я устал, я ухожу...вдруг и в нашем государстве, наступит наконец то праздник!!

    Фото пользователя
    19 дек 2019 в 14:08

    судя по всему, даже всесильный дед Мороз, не такой уж и всесильный...думаю, что в последнее время все больше и больше Россиян просят от Мороза одного...что бы наконец то в России, сменился президент и повернулся к россиянам, лицом...

    Гость
    19 дек 2019 в 14:03

    Двадцать лет прошло и уже не верим.