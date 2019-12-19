«Поле чудес» у президента: Путину принесли икону, молдавский рог и платок

Журналисты рассаживаются.
На входе в зал журналистов снова досматривают и проверяют плакаты.
Пресс-конференции Путина выглядят примерно так:
Что говорил президент год назад
Пока ждем начало, вспомним, что президент говорил год назад:
— Традиционный вид производства в России — лен. Это всегда было нашей фишкой, Это всегда было нашей гордостью.
— Все мои повара — сотрудники федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Есть даже такое понятие, «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем.
А еще он заявил, что когда-нибудь женится: «Как порядочный человек когда-то я должен буду это сделать».
Журналистов запускают в зал, началась давка.
Кстати, оператором пресс-конференции Путина в 2017 году был Дональд Трамп (шутка, это его двойник).
В зал потихоньку запускают операторов и фотографов. До начала пресс-конференции час и 15 минут.
А это французский журналист Бенджамэн Канель. Он приехал на встречу с президентом в 15-й раз! Говорит, что в этом году не будет задавать вопросов, потому что устал от балагана табличек, которыми журналисты завлекают президента. Будет просто наблюдать.
Принесли платок с Путиным
Внимание, платок с Путиным! Прямо как в «Поле чудес».
Человек с иконой — это журналист из Болгарии Атанас Стефанов. Икону он хочет подарить Путину, а заодним спросить про болгарский газопровод, который строится в партнерстве с Россией.
В разные годы журналисты выделялись по-разному. Вот небольшая ретроспектива:
Как думаете, этих журналистов заметит президент?
Гигантская очередь к Путину
В зал еще не пускают, но возле него уже скопилась очередь. Ждем...
По пути от метро журналистов встречают члены Народно-освободительного движения, они требуют изменить девятую статью Конституции.
Мужчину в праздничной рубашке зовут Александр Данильев, он корреспондент ГТРК «Мордовия». Путину будет задавать вопрос про перепись, которая начнется в апреле 2020 года.
— Хочу спросить о мерах, которые примет правительство при переписи населения, какие меры примут для повышения демографии, об этнотуризме, об этнокультурном разнообразии.
В Центре международной торговли находится журналист Сети городских порталов Ярослав Вареник. Ярослав из Архангельска, он будет задавать вопрос от редакции портала 29.RU. А пока рассказывает нам, как прошел фейс-контроль на встречу с президентом (спойлер: это квест какой-то!).
— Сначала журналистов досматривают на входе, просят показать плакаты. Затем те, кто не получил в предыдущие два дня бейджики, встают в очередь за ними. При этом их снова досматривают, но уже через рамки и ленту с конвейером. Потом те, кто получил бейджик, идут в другой подъезд. Перед входом в него у журналистов сканируют бейджики. То же самое происходит внутри, — рассказывает Вареник. — Внутри досматривают еще раз, к тому же прощупывают карманы. Итого меня осмотрели три раза, дважды просканировали бейджик и дважды просматривали плакат.
Внутри все как-то так. Мужчина в яркой рубашке — это тоже журналист, участник пресс-конференции. Вообще тут каждый выделяется, как может, чтобы обратить на себя внимание президента.
Журналистов досматривают перед пресс-конференцией
На пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов — это рекорд! Пока что пресса добирается до Центра международной торговли, проходит досмотр и получает бейджи.