Уволили судебного пристава, который пропустил ошибочное списание 330 тысяч с карты новосибирца

Андрею Морозову пришлось идти в суд, чтобы защищать свои интересы Фото: Александр Ощепков / НГС, Андрей Морозов

Заельцовский районный суд прекратил разбирательство по претензии жителя Новосибирска Андрея Морозова к судебным приставам, которые по ошибке — якобы за задолженность по кредиту — списали с его банковской карты 330 тысяч рублей. Позже выяснилось, что приставы допустили ошибку, а Морозов по документам оказался двойником настоящего должника.

— Суд пару раз переносил заседания, потому что бумаги были недооформлены. Потом пришёл пристав и признался, что у них произошла ошибка. После этого он сказал, что предоставит бумаги, которые покажут, что списанные деньги возвращены, а исполнительное производство прекращено. В следующий раз этого пристава уже не было, вместо него пришёл другой, как я понимаю, его руководитель. Он сказал, что того пристава уволили. Ну и предоставили бумаги, что деньги вернулись, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Морозов.



Суд, со слов новосибирца, решил прекратить разбирательство, потому что ущерб возмещён, а виновный уволен. На дебетовую карту «Альфа-банка» Морозова действительно поступили 258 рублей (именно столько у него было на карте — всё остальное, из-за отсутствия средств, ушло в отрицательный баланс). В связи с прекращением судебного процесса и возвращением денег, объяснил Андрей Морозов, он не смог подать в суд на возмещение морального ущерба. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области подтвердили прекращение суда и увольнение пристава. Однако уточнили, что увольнение с данным делом никак не связано: пристав, по данным ФССП, уволился по собственному желанию. Жители Новосибирска нередко остаются без денег по вине судебных приставов. На днях мы рассказывали историю Станислава Лепезина, на которого повесили чужой долг по алиментам, — мужчина до сих пор не может получить обратно свои 90 тысяч. Еще один новосибирец — Сергей Тимофеев — уже несколько лет страдает из-за своего двойника-должника. У мужчины ни единого долга, но его карты постоянно блокируют.