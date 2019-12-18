В НГТУ восстановили древний аппарат для приёма экзаменов — показываем, как он работает

Аппарат использовали для проверки знаний студентов по 24 дисциплинам Фото: пресс-служба НГТУ

В НГТУ восстановили аппарат для приёма экзаменов, который использовался в 60-х годах. Процесс оценки знаний студентов сняли на видео. — Аппарат был сконструирован в 1963 году на кафедре электропривода и автоматизации промышленных установок НЭТИ. Запуск «автоматического экзаменатора Лыщинского» прошел во время презентации музея. Прибор анализировал перфокарту с ответами студента и автоматически определял, сколько он дал неправильных ответов и какую оценку заслужил, — объяснили в пресс-службе НГТУ.

Аппарат использовали для проверки знаний студентов по 24 дисциплинам.

— Машина работала по принципу современных онлайн-тестов. Студент нажимал кнопку «Пуск» и генератор случайных чисел выбирал один из 50 возможных вопросов. Далее экзаменуемый выдвигал лоточек с соответствующим вопросом, после чего включался таймер на 3 минуты. За это время студент должен был выбрать правильный вариант ответа и положить в главный отсек. Благодаря особому расположению отверстий на каждой карте машина могла определить, правильный это ответ или нет, — рассказали в университете.



Видео: пресс-служба НГТУ