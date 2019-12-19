Владимир Путин сегодня ответит на главные вопросы года

Сегодня в полдень по московскому времени президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов. Большая пресс-конференция, как и год назад, пройдет в Центре международной торговли, Кремль аккредитовал 1895 журналистов — это представители региональных, федеральных и международных СМИ. Онлайн-трансляцию встречи будет вести НГС.
На конференции журналисты спрашивают Путина об экономике, внутренней и внешней политике страны, но порой не обходится и без каверзных вопросов. Например, в прошлом году ему пришлось оправдываться за свой развод. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин отвечает на все вопросы, которые ему интересны, — и неважно, о чем и кем они заданы.
— Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументированно свою позицию предпочитает доводить до визави, — цитирует Пескова «РИА Новости».
Еще один вопрос, которым задаются все, кто следит за пресс-конференцией: сколько она продлится в этом году? Федеральные телеканалы заложили три часа, но продлят, если общение президента и прессы затянется. Самый долгий эфир за всю историю был в 2008 году, тогда Путин просидел в студии 4 часа 40 минут. А самая короткая конференция продлилась всего полтора часа, это было в 2001-м. В прошлом году Путин и СМИ проговорили 3 часа 43 минуты.