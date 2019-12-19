19 декабря четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69

Все новости

Все новости
Страна и мир

Владимир Путин сегодня ответит на главные вопросы года

А мы будем вести онлайн с ежегодной большой пресс-конференции

2 439
255 Обсудить

Поделиться

Телеканалы заложили на пресс-конференцию три часа. Хватит времени?

Телеканалы заложили на пресс-конференцию три часа. Хватит времени?

Сегодня в полдень по московскому времени президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов. Большая пресс-конференция, как и год назад, пройдет в Центре международной торговли, Кремль аккредитовал 1895 журналистов — это представители региональных, федеральных и международных СМИ. Онлайн-трансляцию встречи будет вести НГС.

На конференции журналисты спрашивают Путина об экономике, внутренней и внешней политике страны, но порой не обходится и без каверзных вопросов. Например, в прошлом году ему пришлось оправдываться за свой развод. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин отвечает на все вопросы, которые ему интересны, — и неважно, о чем и кем они заданы.

— Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументированно свою позицию предпочитает доводить до визави, — цитирует Пескова «РИА Новости».

Еще один вопрос, которым задаются все, кто следит за пресс-конференцией: сколько она продлится в этом году? Федеральные телеканалы заложили три часа, но продлят, если общение президента и прессы затянется. Самый долгий эфир за всю историю был в 2008 году, тогда Путин просидел в студии 4 часа 40 минут. А самая короткая конференция продлилась всего полтора часа, это было в 2001-м. В прошлом году Путин и СМИ проговорили 3 часа 43 минуты.

Признавайтесь, смотрите конференции с Путиным?

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 1
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 3
    • ПЕЧАЛЬ 1

    Поделиться

    Поделиться

    пресс-конференция президентаВладимир Путин
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (255)

    Гость
    19 дек 2019 в 11:03

    Путин наш президент!!!

    санитарка
    19 дек 2019 в 11:10

    Пациенты сегодня прилипнут к экрану. Опять будут надеяться, что Путин наконец-о узнает правду о своих друзьях боярах и о себе.

    Фото пользователя
    19 дек 2019 в 11:12

    Люди, которые всё понимают, этот цирк не смотрят