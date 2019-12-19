Владимир Путин сегодня ответит на главные вопросы года

Сегодня в полдень по московскому времени президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов. Большая пресс-конференция, как и год назад, пройдет в Центре международной торговли, Кремль аккредитовал 1895 журналистов — это представители региональных, федеральных и международных СМИ. Онлайн-трансляцию встречи будет вести НГС.



На конференции журналисты спрашивают Путина об экономике, внутренней и внешней политике страны, но порой не обходится и без каверзных вопросов. Например, в прошлом году ему пришлось оправдываться за свой развод. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин отвечает на все вопросы, которые ему интересны, — и неважно, о чем и кем они заданы.

