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Дороги и транспорт

Школьникам разрешили бесплатно ездить в метро и автобусах в начале января

Для этого нужно лишь предъявить справку с места учёбы

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Школьники смогут две недели бесплатно ездить в метро, автобусах, троллейбуса и трамваях

Школьники смогут две недели бесплатно ездить в метро, автобусах, троллейбуса и трамваях

Мэрия Новосибирска объявила о бесплатном проезде для школьников в дни зимних каникул.

— С 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года будет организован бесплатный проезд учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирска, во всех видах муниципального пассажирского транспорта, кроме такси, — сообщили в департаменте информационной политики мэрии.

В мэрии уточнили, что для бесплатного проезда школьники должны будут предъявить справки, которые подтверждают факт их учёбы.

С 8 декабря в Новосибирске повысились цены на проезд в транспорте, и недовольные горожане вышли на митинг. А многие пассажиры автобусов отказываются платить за проезд по новому тарифу, когда кондуктор выдаёт им билеты со старой ценой. 

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бесплатный проездшкольные каникулы
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КОММЕНТАРИИ (20)

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18 дек 2019 в 16:55

Зачем? У школьников есть родители, которые обязаны по закону им все оплачивать

Новосибирец-77
18 дек 2019 в 17:37

Родители и дети, обратите внимание на то, что эта льгота действует только в МУНИЦИПАЛЬНЫХ автобусах! В коммерческих маршрутах вам придётся заплатить. А НГС неплохо было бы опубликовать список таких автобусов.

Миллионер
18 дек 2019 в 17:15

А в это время.. Наиля Аскер-заде.. летает на частном самолете.. который куплен.. или арендован.. на ваши деньги. Стоимость самолета 60 миллионов долларов.. стоимость аренды 560 тысяч в час. 16 перелетов за месяц.. 50 часов в воздухе. А еще у неё есть яхта.. стоимость 62 миллионов долларов.. и замок стоимостью 250 миллионов рублей.. и много чего еще. И все это куплено или взято в аренду.. на ваши деньги.. нефть.. газ.. золото.. бриллианты.. богатая у нас страна.. много в ней чего есть. А вы катайте деток на развалюшках.. таратайках.. 13 дней.. и радуйтесь. Самое главное.. не забывайте хрюкать от удовольствия.