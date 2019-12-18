Школьникам разрешили бесплатно ездить в метро и автобусах в начале января

Мэрия Новосибирска объявила о бесплатном проезде для школьников в дни зимних каникул.
— С 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года будет организован бесплатный проезд учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирска, во всех видах муниципального пассажирского транспорта, кроме такси, — сообщили в департаменте информационной политики мэрии.
В мэрии уточнили, что для бесплатного проезда школьники должны будут предъявить справки, которые подтверждают факт их учёбы.
С 8 декабря в Новосибирске повысились цены на проезд в транспорте, и недовольные горожане вышли на митинг. А многие пассажиры автобусов отказываются платить за проезд по новому тарифу, когда кондуктор выдаёт им билеты со старой ценой.