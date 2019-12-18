Школьникам разрешили бесплатно ездить в метро и автобусах в начале января

Школьники смогут две недели бесплатно ездить в метро, автобусах, троллейбуса и трамваях

Мэрия Новосибирска объявила о бесплатном проезде для школьников в дни зимних каникул.



— С 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года будет организован бесплатный проезд учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирска, во всех видах муниципального пассажирского транспорта, кроме такси, — сообщили в департаменте информационной политики мэрии.

В мэрии уточнили, что для бесплатного проезда школьники должны будут предъявить справки, которые подтверждают факт их учёбы.

