В 2020 году решили не повышать тариф на вывоз мусора для новосибирцев

В 2020 году тариф на вывоз твердых коммунальных отходов не вырастет — об этом в среду, 18 декабря, сообщила журналистам генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

— Тариф абсолютно точно не повысится, — заявила Анисимова.



По её данным, затраты на приобретение контейнеров, которые прежде не были включены в тариф, не повлияют на стоимость вывоза мусора.

— Наверное вы знаете, что на протяжении всего года во всех официальных письмах и комментариях я говорила, что, к сожалению, в тариф регионального оператора не заложены затраты на приобретение контейнеров. Надеюсь завтра, когда будет опубликован тариф, мы с вами <...> увидим, что такие затраты уже есть и региональный оператор будет приобретать и устанавливать контейнеры, — сказала на пресс-конференции Анисимова.