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В 2020 году решили не повышать тариф на вывоз мусора для новосибирцев

Об этом заявила генеральный директор мусорного оператора «Экологии-Новосибирск»

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В распоряжении «Экологии — Новосибирск» появится 15 новых мусоровозов

В распоряжении «Экологии — Новосибирск» появится 15 новых мусоровозов

В 2020 году тариф на вывоз твердых коммунальных отходов не вырастет — об этом в среду, 18 декабря, сообщила журналистам генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

— Тариф абсолютно точно не повысится, — заявила Анисимова.

По её данным, затраты на приобретение контейнеров, которые прежде не были включены в тариф, не повлияют на стоимость вывоза мусора.

— Наверное вы знаете, что на протяжении всего года во всех официальных письмах и комментариях я говорила, что, к сожалению, в тариф регионального оператора не заложены затраты на приобретение контейнеров. Надеюсь завтра, когда будет опубликован тариф, мы с вами <...> увидим, что такие затраты уже есть и региональный оператор будет приобретать и устанавливать контейнеры, — сказала на пресс-конференции Анисимова.

Ранее ООО «Экология-Новосибирск» направляла областному правительству предложения по увеличению тарифа. Согласно заявке регоператора, опубликованной на сайте департамента по тарифам региона, вместо действующего тарифа в 446,82 рубля за кубический метр отходов предлагали установить 588,95 рубля. То есть увеличение тарифа составило бы 31,8%.

Кроме того, сегодня на пресс-конференции генеральный директор группы «ВИС» (которой принадлежит «Экология– Новосибирск») Кирилл Гапеев рассказал, что в распоряжении новосибирского оператора предоставили 15 новых мусоровозов и «достаточное количество баков».

Ранее стало известно, что три из двенадцати новосибирских операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) покидают рынок из-за задолженности регионального оператора «Экология-Новосибирск». 

Тарифы и на вывоз мусора должны были поднять ещё в июле, но после новой ставки за негативное воздействие на окружающую среду тарифы для населения решили снизить. Сейчас плата за услугу по обращению с ТКО составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рублей, которые принимали раньше.

Зато с января увеличится плата за капитальный ремонт. Посчитайте на нашем простом онлайн-калькуляторе, сколько вы будете платить именно за свою квартиру.

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ткоотходыповышение тарифов
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КОММЕНТАРИИ (56)

18 дек 2019 в 17:19

Спасибо благодетелям нашим ,что не отняли последнюю копеечку да гроши
у нас ,у челяди. Не то что транспортники - басурмане.Еще бы бояре из СГК не поднимали оброк ,зима то вон какая теплая ,сплошь экономия у них

с богаткова
18 дек 2019 в 17:13

вывоз мусора вообще копейки стоит. в убыток себе работают что ли?

Гость
18 дек 2019 в 17:24

Да счастье-то какое.. "Экология" думает, что все уже забыли, что до их прихода мусор вывозился по цене в 2-2,5 раза меньшей?