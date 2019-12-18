В 2020 году решили не повышать тариф на вывоз мусора для новосибирцев

В 2020 году тариф на вывоз твердых коммунальных отходов не вырастет — об этом в среду, 18 декабря, сообщила журналистам генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.
— Тариф абсолютно точно не повысится, — заявила Анисимова.
По её данным, затраты на приобретение контейнеров, которые прежде не были включены в тариф, не повлияют на стоимость вывоза мусора.
— Наверное вы знаете, что на протяжении всего года во всех официальных письмах и комментариях я говорила, что, к сожалению, в тариф регионального оператора не заложены затраты на приобретение контейнеров. Надеюсь завтра, когда будет опубликован тариф, мы с вами <...> увидим, что такие затраты уже есть и региональный оператор будет приобретать и устанавливать контейнеры, — сказала на пресс-конференции Анисимова.
Ранее ООО «Экология-Новосибирск» направляла областному правительству предложения по увеличению тарифа. Согласно заявке регоператора, опубликованной на сайте департамента по тарифам региона, вместо действующего тарифа в 446,82 рубля за кубический метр отходов предлагали установить 588,95 рубля. То есть увеличение тарифа составило бы 31,8%.
Кроме того, сегодня на пресс-конференции генеральный директор группы «ВИС» (которой принадлежит «Экология– Новосибирск») Кирилл Гапеев рассказал, что в распоряжении новосибирского оператора предоставили 15 новых мусоровозов и «достаточное количество баков».
Ранее стало известно, что три из двенадцати новосибирских операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) покидают рынок из-за задолженности регионального оператора «Экология-Новосибирск».
Тарифы и на вывоз мусора должны были поднять ещё в июле, но после новой ставки за негативное воздействие на окружающую среду тарифы для населения решили снизить. Сейчас плата за услугу по обращению с ТКО составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рублей, которые принимали раньше.
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