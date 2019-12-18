Мэрия подала в суд на арендаторов, построивших в Новосибирске барбершоп вместо школы искусств

Мэрия в ответ на публикацию НГС потребовала от владельцев открыть на этом месте, как и положено, школу искусств. Арендаторы земли проигнорировали требование чиновников. Поэтому, по информации Департамента земельных и имущественных отношений, мэрия подала исковое заявление в суд «о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права».

О том, что вместо детского учреждения на участке на 1-м Мочищенском шоссе, 3/1 открыли автосервис, автомойку, лаундж-бар и барбершоп, стало известно в августе — несоответствие документов с реальным использованием земли обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

— [Иск подан] в связи с тем, что арендаторами земельного участка с кадастровым номером 54:35:032065:23, площадью 8891 кв. м, видом разрешенного использования «школы искусств, автономные источники теплоснабжения» Арбатским Е.В. и Зарубиной И.В. не были исполнены требования об устранении выявленных ранее нарушений, — пояснили в департаменте.

Один из собственников здания, который представился Евгением, отказался оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на занятость. В августе он уверял корреспондента НГС, что все манипуляции с землёй законны.

— Мы не выходим за рамки ОД-1 (зоны делового, общественного и коммерческого назначения — прим. авт.). Также мы можем сейчас, если мы как физлица владеем определенной собственностью, сегодня школу открыть, завтра понимаем, что школа не пошла, — открыть СТО, потом опять школа, это же не какое-то бюджетное предприятие было. Это было как бы коммерческое абсолютно направление, — объяснял один из собственников здания на Мочищенском шоссе.



Дело будет рассматривать Заельцовский районный суд — первое заседание назначено на 15 января.

