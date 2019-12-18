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Криминал

В лесу под снегом на Северном объезде нашли тело убитого дальнобойщика

Подозреваемого в убийстве уже задержали

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Подозреваемого в убийстве поместили под стражу

Подозреваемого в убийстве поместили под стражу

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве дальнобойщика из Кузбасса, который несколько дней числился без вести пропавшим.

— По данным следствия, 10 декабря 2019 года 55-летний житель города Полысаево Кемеровской области, который работает дальнобойщиком, уехал в рейс в Новосибирск и 11 декабря перестал выходить на связь с родственниками, — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

По информации ведомства, во время поисков полицейским удалось узнать, что пропавший дальнобойщик навещал своего 54-летнего знакомого, который живёт в СНТ «Юбилей» Новосибирского района. В день исчезновения дальнобойщик выпивал у него в гостях. Во время застолья мужчины поссорились, и, по версии следствия, хозяин не меньше четырёх раз ударил гостя ножом в грудь. Раненый дальнобойщик погиб на месте. 

— Тело потерпевшего злоумышленник погрузил в автомобиль вывез в лес в районе Северного объезда, где закопал в снегу, — описали ситуацию в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что сегодня следственный отдел по городу Оби СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 54-летний житель Новосибирского района задержан — сейчас с ним проводят следственные действия.

— Назначены судебно-медицинские экспертизы, — добавили в Следственном комитете.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что с заявлением об исчезновении дальнобойщика в полицию обратилась его дочь. Когда полицейские отыскали товарища, которого дальнобойщик навещал в СНТ «Юбилей», тот пояснил, что друг действительно был у него в гостях, но «после ссоры уехал в неизвестном направлении».

— Основываясь на результатах дальнейших оперативных и следственных мероприятий, сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Новосибирской области выяснили, что мужчина скрывает истинные обстоятельства исчезновения товарища, — описали ситуацию в полиции.

В ГУ МВД России по Новосибирской области добавили, что сейчас задержанный находится под стражей. 

На прошлой неделе Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве таксистки — её тело нашли два года назад в машине на Бугринском мосту.

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убийство
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КОММЕНТАРИИ (29)

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18 дек 2019 в 14:54

морально упадшее государство, воспитывает морально опустошенных людей...поэтому реально, сейчас получить в морду просто так, можно с такой же вероятностью, как получить ножом под ребро или пулю...все от безысходности...нет цели, нет веры, нет морали, нет будущего...верхушка поднялась на недосягаемую высоту и с интересом смотрит как нищее население, уставшее от бесконечных ужасающих реформ и все увеличивающихся поборов, уничтожает друг друга, уже 20-й год вставая с колен...

789456
18 дек 2019 в 14:43

Где они таких друзей находят, которые потом в них ножом тыкают?

Фото пользователя
18 дек 2019 в 14:45

Новосибирск превращается в какой то Гарлем. Ладно, я согласен что в нем всегда был определенный процент люмпенов и гопоты, но печалит тот факт что статистика убийств и похищений неуклонно растет и им убить человека, все равно что распечатать бутылку водки. И не важно по синей воде это сделано, или осознанно ради машины. Что не сводки, то одна страшнее другой. И это только то что освещает нгс.