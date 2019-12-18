В лесу под снегом на Северном объезде нашли тело убитого дальнобойщика

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве дальнобойщика из Кузбасса, который несколько дней числился без вести пропавшим.
— По данным следствия, 10 декабря 2019 года 55-летний житель города Полысаево Кемеровской области, который работает дальнобойщиком, уехал в рейс в Новосибирск и 11 декабря перестал выходить на связь с родственниками, — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
По информации ведомства, во время поисков полицейским удалось узнать, что пропавший дальнобойщик навещал своего 54-летнего знакомого, который живёт в СНТ «Юбилей» Новосибирского района. В день исчезновения дальнобойщик выпивал у него в гостях. Во время застолья мужчины поссорились, и, по версии следствия, хозяин не меньше четырёх раз ударил гостя ножом в грудь. Раненый дальнобойщик погиб на месте.
— Тело потерпевшего злоумышленник погрузил в автомобиль вывез в лес в районе Северного объезда, где закопал в снегу, — описали ситуацию в Следственном комитете.
В ведомстве уточнили, что сегодня следственный отдел по городу Оби СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 54-летний житель Новосибирского района задержан — сейчас с ним проводят следственные действия.
— Назначены судебно-медицинские экспертизы, — добавили в Следственном комитете.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что с заявлением об исчезновении дальнобойщика в полицию обратилась его дочь. Когда полицейские отыскали товарища, которого дальнобойщик навещал в СНТ «Юбилей», тот пояснил, что друг действительно был у него в гостях, но «после ссоры уехал в неизвестном направлении».
— Основываясь на результатах дальнейших оперативных и следственных мероприятий, сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Новосибирской области выяснили, что мужчина скрывает истинные обстоятельства исчезновения товарища, — описали ситуацию в полиции.
В ГУ МВД России по Новосибирской области добавили, что сейчас задержанный находится под стражей.
На прошлой неделе Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве таксистки — её тело нашли два года назад в машине на Бугринском мосту.