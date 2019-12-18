В лесу под снегом на Северном объезде нашли тело убитого дальнобойщика

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве дальнобойщика из Кузбасса, который несколько дней числился без вести пропавшим.

— По данным следствия, 10 декабря 2019 года 55-летний житель города Полысаево Кемеровской области, который работает дальнобойщиком, уехал в рейс в Новосибирск и 11 декабря перестал выходить на связь с родственниками, — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.



По информации ведомства, во время поисков полицейским удалось узнать, что пропавший дальнобойщик навещал своего 54-летнего знакомого, который живёт в СНТ «Юбилей» Новосибирского района. В день исчезновения дальнобойщик выпивал у него в гостях. Во время застолья мужчины поссорились, и, по версии следствия, хозяин не меньше четырёх раз ударил гостя ножом в грудь. Раненый дальнобойщик погиб на месте.