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Пропажа Натальи Устиновой и выборы мэра: что больше всего интересовало новосибирцев в 2019 году

Аналитики «Яндекса» рассказали о самых популярных запросах уходящего года

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Среди самых популярных тем у новосибирцев — пропажа и убийство Натальи Устиновой и выборы нового мэра, на которых победил Анатолий Локоть

Среди самых популярных тем у новосибирцев — пропажа и убийство Натальи Устиновой и выборы нового мэра, на которых победил Анатолий Локоть

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие события в 2019 году больше всего интересовали жителей Новосибирска и Новосибирской области.

По данным сервиса, чаще всего горожане искали информацию, связанную с вывозом мусора в регионе. НГС регулярно писал о перебоях — последний из них случился в начале декабря. Жители домов на Пушкарёва в Ленинском районе Новосибирска пожаловались на перебои с вывозом мусора.

На втором месте — выборы мэра Новосибирска. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов после обработки 100% бюллетеней. При этом на избирательные участки пришли только 20,68% новосибирцев.

Заинтересовало новосибирцев и создание нового городского футбольного клуба. Правительство Новосибирской области в июне 2019 года решило его организовать из-за неэффективности ФК «Сибирь». Клуб получил название «Новосибирск» и логотип с оперным театром.

На четвёртом месте в интересах новосибирцев оказалось громкое дело с исчезновением и убийством Натальи Устиновой. Она поехала на такси покупать новый автомобиль и пропала. В итоге спустя почти месяц тело женщины обнаружили в Кировском районе на пустыре.

Замыкает пятёрку интересов новосибирцев информация о появлении такси «Ситимобиль» в Новосибирске. Кстати, один из автомобилей с логотипом этого оператора отличился на прошлой неделе — он врезался в патрульную машину ДПС.

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КОММЕНТАРИИ (38)

Читатель НГС
18 дек 2019 в 14:10

Меня так же ещё интересует когда НГС уберет своих троллей.А если они не нгсовские, то когда их забанят.Надоело читать этих корольков, с богаткова, акашек и ржак, с их однообразным и довольно примитивными постами.В самом деле, в комменты уже не зайти, до такой степени там все тупо и примитивно.

Гость
18 дек 2019 в 14:06

Надо было не на даче сидеть запивать шашлык пивком, а на выборы идти!

Из погреба
18 дек 2019 в 14:12

Третий по величине город росии, а для людей не делается НИЧЕГО! Хоть бы рабочих кашей накормили бесплатно, а то как-будто война. Цены растут, а зарплаты падают.