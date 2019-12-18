Пропажа Натальи Устиновой и выборы мэра: что больше всего интересовало новосибирцев в 2019 году

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие события в 2019 году больше всего интересовали жителей Новосибирска и Новосибирской области.
По данным сервиса, чаще всего горожане искали информацию, связанную с вывозом мусора в регионе. НГС регулярно писал о перебоях — последний из них случился в начале декабря. Жители домов на Пушкарёва в Ленинском районе Новосибирска пожаловались на перебои с вывозом мусора.
На втором месте — выборы мэра Новосибирска. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов после обработки 100% бюллетеней. При этом на избирательные участки пришли только 20,68% новосибирцев.
Заинтересовало новосибирцев и создание нового городского футбольного клуба. Правительство Новосибирской области в июне 2019 года решило его организовать из-за неэффективности ФК «Сибирь». Клуб получил название «Новосибирск» и логотип с оперным театром.
На четвёртом месте в интересах новосибирцев оказалось громкое дело с исчезновением и убийством Натальи Устиновой. Она поехала на такси покупать новый автомобиль и пропала. В итоге спустя почти месяц тело женщины обнаружили в Кировском районе на пустыре.
Замыкает пятёрку интересов новосибирцев информация о появлении такси «Ситимобиль» в Новосибирске. Кстати, один из автомобилей с логотипом этого оператора отличился на прошлой неделе — он врезался в патрульную машину ДПС.