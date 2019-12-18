Пропажа Натальи Устиновой и выборы мэра: что больше всего интересовало новосибирцев в 2019 году

Среди самых популярных тем у новосибирцев — пропажа и убийство Натальи Устиновой и выборы нового мэра, на которых победил Анатолий Локоть

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие события в 2019 году больше всего интересовали жителей Новосибирска и Новосибирской области.

По данным сервиса, чаще всего горожане искали информацию, связанную с вывозом мусора в регионе. НГС регулярно писал о перебоях — последний из них случился в начале декабря. Жители домов на Пушкарёва в Ленинском районе Новосибирска пожаловались на перебои с вывозом мусора.

На втором месте — выборы мэра Новосибирска. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов после обработки 100% бюллетеней. При этом на избирательные участки пришли только 20,68% новосибирцев.