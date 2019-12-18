Ученикам новосибирской школы вместо парт поставили стулья — дети сняли это на видео

Школу № 36 около года назад объединили с другой школой — теперь здесь примерно 1000 школьников Фото: читатель НГС

В школе № 36 в Дзержинском районе Новосибирска после объединения со школой № 57 возникла проблема с нехваткой кабинетов — на видео попало, как дети ждут урока, сидя перед стульями, которые используют вместо парт. Ролик в редакцию прислала читательница НГС, попросившая не называть своё имя, его сняли сами дети в зале хореографии. На видео дети говорят, что так у них проходит урок английского языка.

— Вот так в 36-й школе проходят уроки. К детям отношение ужасное. У нас не только кабинетов и парт не хватает, но и учителей. Информатики нет полгода. Год назад объединили школы ( № 36 и № 57 . — Прим.ред.), учиться стало невозможно, — пожаловалась она.



Читательница также добавила, что в прошлом году перемены в школе составляли менее пяти минут, а в этом — «всё стало плохо с кабинетами». Проблемы есть и с основными дисциплинами. По её словам, уроки часто отменяются, неизвестно по какой причине, а эти занятия потом не восполняются. После объединения школ также регулярно происходят конфликты между учащимися.

Как сообщила корреспонденту НГС директор школы № 36 Наталья Шустова, около года назад учебные учреждения действительно объединили — это связано с реконструкцией в школе № 57 , которая продлится до 2021 года. Теперь количество учеников в 36-й школе значительно выросло — к 700 ученикам добавилась ещё примерно половина учащихся 57-й школы — около 250 человек.

— Если мы какие-то уроки и проводим в зале хореографии, он же малый актовый зал, то те, для которых не требуются учебники. Бывают же уроки музыки, которые можно провести с использованием интерактивных средств, или, допустим, уроки гуманитарной направленности, там, где не требуется ни читать, ни писать, только пока разговаривать и слушать, — пояснила директор.

При этом актовый зал регулярно занят под внеурочную деятельность, поэтому проводить там школьные уроки проблематично, так что подобный случай «единичный», добавила она.

Наталья Шустова уточнила, что половина группы английского языка действительно вчера, 17 декабря, занималась в актовом зале, других таких случаев за весь год не было.

— Это единственный раз так. Вероятно, просто не нашли ключ от соседнего кабинета, ну бывают такие казусы.

На претензии об отсутствии преподавателя информатики, директор школы № 36 заявила, что учитель найден, а в классах, где должны быть уроки информатики, они ведутся.

— Если мы говорим о пятом классе, то там информатика, согласно учебному плану, и не предполагается в этом году. Учитель работает на сегодняшний день. Как и в любых других случаях, где-то какие-то замены производим, ну если нет специалиста, корректируем программу и часы меняем. Но такого, чтобы не вёлся какой-то предмет, — по нашей школе такого практически нет.

Как отметила читательница НГС, вакансия учителя информатики для школы № 36 по-прежнему размещена на сайте по поиску работы.

