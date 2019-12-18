Вынужденная мера: в мэрии Новосибирска объяснили, почему маленький парк забросали грязным снегом

В мэрии заявили, что снег с дороги безопасен для растений

В мэрии Новосибирска объяснили, почему при уборке снега с улицы Даргомыжского дорожники завалили грязным месивом местный небольшой парк и пешеходную дорожку.

— Технология уборки улицы Даргомыжского позволяет складирование снежной массы на газонную часть. К тому же обработка проезжей части данной улицы осуществляется только противогололедным материалом, состоящим из отсева дробления горных пород с 10%-ным содержанием технического галита (солью), который абсолютно безвреден для зеленых насаждений. Несмотря на это, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса минимизирует процессы выброса грязного снега на придорожные газоны, делая приоритеты на вывоз снега, — ответили на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В департаменте добавили, что в этот раз газон закидали грязным снегом из-за сильного снегопада.



— Ввиду продолжительных обильных снегопадов, указанный в запросе процесс уборки был вынужденной мерой с целью сокращения сроков очистки проезжих частей для бесперебойного и беспрепятственного движения общественного транспорта.



С руководством и линейным персоналом МКУ «ДЭУ № 1 » систематически проводятся дополнительные инструктажи и вносятся поправки в организацию работ по обслуживанию улично-дорожной сети для дальнейшего недопущения подобных фактов, — добавили в ведомстве.



Местные жители утверждают, что такая уборка снега на улице ведётся постоянно и очень сильно сказывается на их маленьком парке.

— Живу на данной улице много лет, и прекрасно помню, как раньше весь грязный снег с проезжей части вывозился самосвалами. Потом ситуация изменилась, всю эту грязь в целях экономии стали тупо раскидывать в стороны. Причём не только в парк, но и к моему дому. Естественно, весной после таяния снега вся эта грязь остаётся и никто её убирать не собирается. Газон, который идёт вдоль проезжей части с противоположной стороны парка, вдоль дома, уже поднялся примерно на 30 сантиметров за счёт этой грязи, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Сергей.