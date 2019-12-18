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Дороги и транспорт

Вынужденная мера: в мэрии Новосибирска объяснили, почему маленький парк забросали грязным снегом

Специалисты уверяют, что каша с дороги абсолютно безопасна для деревьев

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В мэрии заявили, что снег с дороги безопасен для растений

В мэрии заявили, что снег с дороги безопасен для растений

В мэрии Новосибирска объяснили, почему при уборке снега с улицы Даргомыжского дорожники завалили грязным месивом местный небольшой парк и пешеходную дорожку. 

Видео чистки дороги в редакцию в начале недели прислал читатель НГС.

— Технология уборки улицы Даргомыжского позволяет складирование снежной массы на газонную часть. К тому же обработка проезжей части данной улицы осуществляется только противогололедным материалом, состоящим из отсева дробления горных пород с 10%-ным содержанием технического галита (солью), который абсолютно безвреден для зеленых насаждений. Несмотря на это, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса минимизирует процессы выброса грязного снега на придорожные газоны, делая приоритеты на вывоз снега, — ответили на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В департаменте добавили, что в этот раз газон закидали грязным снегом из-за сильного снегопада.

— Ввиду продолжительных обильных снегопадов, указанный в запросе процесс уборки был вынужденной мерой с целью сокращения сроков очистки проезжих частей для бесперебойного и беспрепятственного движения общественного транспорта.

С руководством и линейным персоналом МКУ «ДЭУ № 1» систематически проводятся дополнительные инструктажи и вносятся поправки в организацию работ по обслуживанию улично-дорожной сети для дальнейшего недопущения подобных фактов, — добавили в ведомстве.

Местные жители утверждают, что такая уборка снега на улице ведётся постоянно и очень сильно сказывается на их маленьком парке.

— Живу на данной улице много лет, и прекрасно помню, как раньше весь грязный снег с проезжей части вывозился самосвалами. Потом ситуация изменилась, всю эту грязь в целях экономии стали тупо раскидывать в стороны. Причём не только в парк, но и к моему дому. Естественно, весной после таяния снега вся эта грязь остаётся и никто её убирать не собирается. Газон, который идёт вдоль проезжей части с противоположной стороны парка, вдоль дома, уже поднялся примерно на 30 сантиметров за счёт этой грязи, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Сергей.

В начале декабря НГС показывал, какие дворы и улицы Новосибирска окончательно замело снегом, а какие, наоборот, отметились чистыми дорожками и площадками.

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уборка снега
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КОММЕНТАРИИ (14)

18 дек 2019 в 13:06

И для пешеходов тоже совершенно безвредно ходить по заваленной снегом дорожке.

18 дек 2019 в 13:04

Не смешите мои тапочки-нашли в мэрии специалистов. Там чинуши.😂

18 дек 2019 в 13:13

чиновник рубит баблишко, а остальное ему до лампочки.