Бывший гендиректор Толмачёво открыл магазин одежды собственного бренда — модели он нарисовал сам

Александр Бородин разработал мужские костюмы по своему вкусу Фото: Borodinstyle.com

Бывший гендиректор аэропорта Толмачёво Александр Бородин открыл в Москве производство деловых костюмов под собственным брендом и шоу-рум в центре столицы.

Как рассказал корреспонденту НГС Александр Бородин, открыть производство не просто одежды, а деловой стильной одежды он решил потому, что сам носит костюмы, как рабочую одежду.

— В последнее время рынок заполнен либо массовыми костюмами, пошитыми в Киргизии, Узбекистане или Китае, и это масс-маркет низкой цены и соответствующего качества. Либо дорогими, от 70 тысяч рублей, штучными костюмами от известных домов моды, которые позиционируют себя лидерами премиум-сегмента и просят 300-450 тысяч рублей за костюм. А высококачественных костюмов из итальянской ткани качественного прядения, но в цене до 20-30 тысяч рублей — ещё нужно поискать. Вот и решил сам наладить производство качественной деловой одежды из итальянских тканей в России. Первую коллекцию под названием «Джаз» я сделал за 10 недель — от эскиза до вешалки в шоу-руме. Точнее 10 недель и 30 лет в российском бизнесе, — поделился Александр Бородин.

Модели Александр Бородин рисовал сам. Он сообщил, что он не модельер и не дизайнер, а инженер и подходил к проработке моделей, используя правило золотого сечения, и поэтому костюмы выглядят стильно и элегантно. Как добавил бизнесмен, выпуск одежды он наладил не просто так без специальных знаний, а закончил авторский курс по системе эффективного управления швейным производством Евгении Кривошеиной (бизнес-консультант с 20-летним опытом консалтинга швейных предприятий разных стран).

— Если мужские модели я делал по своему вкусу, то в женских костюмах представлял образ Дагни Таггерт, литературного героя. Неслучайно на фотосессии модели в моей одежде на некоторых фотографиях сняты с книгами Айн Рэнд в руках, — прокомментировал Александр Бородин.



Размер вложений в швейный бизнес предприниматель не раскрыл, но сообщил, что дает работу 20 людям. Его конструктор и закройщик прошли стажировку в Италии, все швеи — российские девушки с дипломом колледжа. Ткани закупают в Италии и шьют одежду в России на японском оборудовании.



30 ноября в Малом Гнездиковском переулке в центре Москвы открылся шоу-рум бренда «А. БОРОДИНЪ», но основную ставку предприниматель решил сделать на продажи через интернет. Также он собирается открывать представительство в Новосибирске. Цена на женские жакеты и мужские пиджаки составляет около 20-21 тысячи рублей, брюки — 13,6 тысячи рублей, жилет — 10,5-11 тысяч рублей.