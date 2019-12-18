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Новосибирские водители сменили ориентацию: вместо японского RAV4 набросились на немецкий «Тигуан»

Спрос на немецкий Volkswagen Tiguan вырос на 70%

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Вырос спрос на немецкий кроссовер&nbsp;Volkswagen Tiguan

Вырос спрос на немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan

В ноябре в Новосибирске резко вырос спрос на немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, другие модели в сегменте среднеразмерных кроссоверов тоже прибавили в продажах, но не так сильно. 

— В ноябре 2019-го в Новосибирской области продано 47 Volkswagen Tiguan, в ноябре 2018-го было продано 28 машин, рост на 67,9%, — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Конкурирующий японский Toyota RAV4, который с ноября продается в новом кузове, разошелся в количестве только 28 штук (+12%), корейский KIA Sportage продан в количестве 31 штуки (+14,8%). 

У компании Nissan дела идут всё хуже и хуже — на фоне общего спада продаж по России в 2019 году (–22%) главный хит X-Trail показал в Новосибирске месячные продажи в количестве 26 штук. Это на 27,7% меньше, чем в ноябре прошлого года, когда было реализовано 35 машин. 

Ранее мы сообщали о том, что Новосибирская область заняла 4-е место в России по количеству автомобилей японских марок, а кроссовер Toyota RAV4 входил в топ-5 самых популярных моделей. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Volkswagen TiguanToyota RAV4новые авто
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КОММЕНТАРИИ (35)

Житель центра
18 дек 2019 в 12:36

Что РАФ, что Тигуан - некрасивые, куцые, короткие, безвкусные, ржавые ВЁДРА. Глазу не за что зацепиться, тошнотворные, поганые корыта. Своих денег не стоят, максимум тысяч 400-500 их реальная себестоимость.

Житель центра
18 дек 2019 в 12:39

Но новосибирские автоведроводители, конечно, сейчас заминусуют, ко-ко, своё ВЕДРО, ко-ко, все нищеброды, и одни они, набрав В КРЕДИТ, эти тошнотворно-одинаковые, омерзительно-однотипные поганые КОРЫТА самые умные тут. Фу, смотреть противно на такой "автопром", это не машины, а ржавый автохлам уже прямо при сходе с контейнера, специально чтобы разводить новосибирских автоведроволителей на кредиты. Позорно владеть таким корытом.

18 дек 2019 в 12:26

Правильно, сильно переоцененная тавота