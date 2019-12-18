Новосибирские водители сменили ориентацию: вместо японского RAV4 набросились на немецкий «Тигуан»

В ноябре в Новосибирске резко вырос спрос на немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, другие модели в сегменте среднеразмерных кроссоверов тоже прибавили в продажах, но не так сильно.
— В ноябре 2019-го в Новосибирской области продано 47 Volkswagen Tiguan, в ноябре 2018-го было продано 28 машин, рост на 67,9%, — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Конкурирующий японский Toyota RAV4, который с ноября продается в новом кузове, разошелся в количестве только 28 штук (+12%), корейский KIA Sportage продан в количестве 31 штуки (+14,8%).
У компании Nissan дела идут всё хуже и хуже — на фоне общего спада продаж по России в 2019 году (–22%) главный хит X-Trail показал в Новосибирске месячные продажи в количестве 26 штук. Это на 27,7% меньше, чем в ноябре прошлого года, когда было реализовано 35 машин.
Ранее мы сообщали о том, что Новосибирская область заняла 4-е место в России по количеству автомобилей японских марок, а кроссовер Toyota RAV4 входил в топ-5 самых популярных моделей.