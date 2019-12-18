Новосибирские водители сменили ориентацию: вместо японского RAV4 набросились на немецкий «Тигуан»

В ноябре в Новосибирске резко вырос спрос на немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, другие модели в сегменте среднеразмерных кроссоверов тоже прибавили в продажах, но не так сильно.



— В ноябре 2019-го в Новосибирской области продано 47 Volkswagen Tiguan, в ноябре 2018-го было продано 28 машин, рост на 67,9%, — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Конкурирующий японский Toyota RAV4, который с ноября продается в новом кузове, разошелся в количестве только 28 штук (+12%), корейский KIA Sportage продан в количестве 31 штуки (+14,8%).