Триста пациентов за смену: власти заказали строительство шестиэтажной поликлиники на Кубовой

Министерство строительства Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство поликлиники по улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска.
Начальная сумма контракта составила свыше 254 с половиной миллиона рублей. Деньги выделены из средств областного бюджета Новосибирской области.
Согласно сметам, подрядчик должен будет выполнить строительство «под ключ»: от земляных работ и устройства фундаментов до благоустройства и озеленения прилегающей территории.
По данным заказчика, здание поликлиники будет иметь шесть этажей, будет оснащено техническим этажом и подвалом.
— Здание поликлиники будет рассчитано на триста посещений в смену, с дневным стационаром. При этом детское отделение рассчитано на сто посещений в смену, взрослое — на двести. Наружные стены будут кирпичными, облицовку здания выполнят в конструкции вентилируемой колодцевой кирпичной кладки декоративным полнотелым облицовочным кирпичом, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела государственного заказа и договорной работы государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» Юлия Руцких.
Согласно контракту, срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года. Приём заявок продлится до 25 декабря.
Напомним, в марте 2018 года стало известно, что на улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска построят поликлинику — тогда на оплату земельного налога власти планировали потратить 611 тысяч рублей. Ранее, в июле 2017 года, правительство Новосибирской области подробно рассказало о новых поликлиниках в разных районах города — поликлиника на Кубовой не входила в этот проект.
В октябре НГС писал о том, как в посёлке Гвардейский закрыли новую поликлинику на улице Лейтенанта Амосова, 64 — через полтора месяца после торжественного открытия.