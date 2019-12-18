Триста пациентов за смену: власти заказали строительство шестиэтажной поликлиники на Кубовой

Министерство строительства Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство поликлиники по улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска.



Начальная сумма контракта составила свыше 254 с половиной миллиона рублей. Деньги выделены из средств областного бюджета Новосибирской области.



Согласно сметам, подрядчик должен будет выполнить строительство «под ключ»: от земляных работ и устройства фундаментов до благоустройства и озеленения прилегающей территории.



По данным заказчика, здание поликлиники будет иметь шесть этажей, будет оснащено техническим этажом и подвалом.



— Здание поликлиники будет рассчитано на триста посещений в смену, с дневным стационаром. При этом детское отделение рассчитано на сто посещений в смену, взрослое — на двести. Наружные стены будут кирпичными, облицовку здания выполнят в конструкции вентилируемой колодцевой кирпичной кладки декоративным полнотелым облицовочным кирпичом, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела государственного заказа и договорной работы государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» Юлия Руцких.