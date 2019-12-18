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Город

Триста пациентов за смену: власти заказали строительство шестиэтажной поликлиники на Кубовой

Двести пациентов в смену будут принимать во взрослом отделении, сто — в детском

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Окончание строительства ожидается к концу 2021 года

Окончание строительства ожидается к концу 2021 года

Министерство строительства Новосибирской области объявило электронный аукцион на строительство поликлиники по улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска. 

Начальная сумма контракта составила свыше 254 с половиной миллиона рублей. Деньги выделены из средств областного бюджета Новосибирской области. 

Согласно сметам, подрядчик должен будет выполнить строительство «под ключ»: от земляных работ и устройства фундаментов до благоустройства и озеленения прилегающей территории. 

По данным заказчика, здание поликлиники будет иметь шесть этажей, будет оснащено техническим этажом и подвалом.

— Здание поликлиники будет рассчитано на триста посещений в смену, с дневным стационаром. При этом детское отделение рассчитано на сто посещений в смену, взрослое — на двести. Наружные стены будут кирпичными, облицовку здания выполнят в конструкции вентилируемой колодцевой кирпичной кладки декоративным полнотелым облицовочным кирпичом, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела государственного заказа и договорной работы государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» Юлия Руцких.

К документам приложена визуализация будущей поликлиники

К документам приложена визуализация будущей поликлиники


Согласно контракту, срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года. Приём заявок продлится до 25 декабря.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что на улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска построят поликлинику — тогда на оплату земельного налога власти планировали потратить 611 тысяч рублей. Ранее, в июле 2017 года, правительство Новосибирской области подробно рассказало о новых поликлиниках в разных районах города — поликлиника на Кубовой не входила в этот проект. 

В октябре НГС писал о том, как в посёлке Гвардейский закрыли новую поликлинику на улице Лейтенанта Амосова, 64 — через полтора месяца после торжественного открытия. 

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строительство поликлиники
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КОММЕНТАРИИ (14)

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18 дек 2019 в 13:33

О, новая поликлиника будет. У нас на шестом тоже новая. Уже несколько лет, а я до сих пор радуюсь. Очень комфортно в таких условиях.

!!!
18 дек 2019 в 13:43

И снова однотипные комментарии от ботов.

Ирина модная
18 дек 2019 в 13:37

Симпатичная, а персонал будут увеличивать? Ведь она получается больше прежней будет.