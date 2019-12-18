9-летняя девочка из Новосибирска помогла написать книгу про Транссиб — издание ждут в Германии и США

В Новосибирске начали продавать новую книгу о Транссибирской магистрали — «Транссиб. Поезд отправляется!».
Об этом рассказали в книжном магазине «Перемен», где получили книгу первыми в городе. Авторы «Транссиба» — писательница Александра Литвина и художница Аня Десницкая. Их прошлая книга — «История старой квартиры» — собрала много российских и международных премий, в том числе была номинирована на Лучший нонфикшн-проект 2018 на Болонской книжной ярмарке.
Как рассказала художница Аня Десницкая, из Новосибирской области в книгу вошли Барабинск, Каргат и сам Новосибирск. Писать ее помогали жители, которые откликнулись на призыв авторов помочь в сборе информации в социальных сетях.
— Меня в первую очередь впечатлило, что на наше предложение откликнулось такое количество детей и взрослых от Костромы до Владивостока! Впечатлили рассказы о маринованном папоротнике, о жеребёнке, которого родители Ани (одна из информаторов книги. — Прим.ред.) из поселка Залари купили в соседней деревне, о Тихоокеанской бухте, которую видно из окна квартиры мальчика Феди во Владивостоке. Очень всегда было здорово, когда ребята рассказывали о своих домах: кто-то живет в деревянном частном доме с хозяйством, кто-то в многоэтажке, кто-то в коттеджном поселке, — поделилась Десницкая.
Историю про Новосибирск помогали писать 9-летняя Алиса Курчева и 12-летний Никита Маслов (за время создания книги дети выросли). Дедушка Никиты работал на железной дороге начальником дирекции по ремонту и эксплуатации путевых машин и часто выезжал на аварии в отдаленные уголки области.
Рассказывала про Каргат 30-летняя Татьяна Клепикова — на её станции поезд останавливается всего 2 минуты. Ее любимое место в городе — «платинА», так тут называют плотину. «Камни здесь лежат, как пороги, и, когда воды в реке много, она бурлит и очень красиво переливается через них», — описала Татьяна. 22-летний Дмитрий Киселёв из Барабинска рассказал, что на их станции продают копчёную, вяленую, сушеную и жареную рыбу, которой славится город.
В издательстве «Самокат» уверены, что новая книга получит еще больший успех на международном рынке, чем «История старой квартиры».
— В очереди давно стоят немецкие, французские, китайские издатели, сильно интересуются американские издатели. На работу над переводом нужно, по опыту, около года. После издания книги мы переходим в активную стадию продажи прав, — поделилась планами PR-директор издательства «Самокат» Мария Орлова.
Сейчас на сайте издательства книга продается за 1500 рублей. Столько же она стоит в магазине «Перемен». Как добавили в «Самокате», в Новосибирске книга также будет продаваться в магазине «Капитал» и выразили надежду, что во всех остальных книжных магазинах тоже.
Книгу про Транссиб впервые презентовали в начале декабря на московской книжной ярмарке Non/fiction. Там же проводила автограф-сессию детская писательница из Новосибирска Анна Анисимова — она представляла свою новую книгу «Ехали машинки», проиллюстрированную питерским художником Александром Голубевым. Ранее НГС рассказывал о другой книге Анны «Горошек круглый год», которая попала в рейтинг 20 самых интересных книг для детей, составленный журналом Forbes Woman. Как сообщила Анна Анисимова, в октябре ее книга рассказов о капитане Борще, главный герой которой заправляет борщом свою яхту, вышла на украинском языке.