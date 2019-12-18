18 декабря среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 62.53
eur 69.68
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 62.53
eur 69.68

Все новости

Все новости
Образование Развлечения Страна и мир

9-летняя девочка из Новосибирска помогла написать книгу про Транссиб — издание ждут в Германии и США

В книге описали Барабинск, Каргат и Новосибирск

738
5 Обсудить

Поделиться

В создании книги поучаствовало 76 человек из 36 городов и поселков

В создании книги поучаствовало 76 человек из 36 городов и поселков

В Новосибирске начали продавать новую книгу о Транссибирской магистрали — «Транссиб. Поезд отправляется!». 

Об этом рассказали в книжном магазине «Перемен», где получили книгу первыми в городе. Авторы «Транссиба» — писательница Александра Литвина и художница Аня Десницкая. Их прошлая книга — «История старой квартиры» — собрала много российских и международных премий, в том числе была номинирована на Лучший нонфикшн-проект 2018 на Болонской книжной ярмарке.

Как рассказала художница Аня Десницкая, из Новосибирской области в книгу вошли Барабинск, Каргат и сам Новосибирск. Писать ее помогали жители, которые откликнулись на призыв авторов помочь в сборе информации в социальных сетях.

— Меня в первую очередь впечатлило, что на наше предложение откликнулось такое количество детей и взрослых от Костромы до Владивостока! Впечатлили рассказы о маринованном папоротнике, о жеребёнке, которого родители Ани (одна из информаторов книги. — Прим.ред.) из поселка Залари купили в соседней деревне, о Тихоокеанской бухте, которую видно из окна квартиры мальчика Феди во Владивостоке. Очень всегда было здорово, когда ребята рассказывали о своих домах: кто-то живет в деревянном частном доме с хозяйством, кто-то в многоэтажке, кто-то в коттеджном поселке, — поделилась Десницкая.

По словам художницы, больше всего участников проекта было из Сибири — причем из Восточной больше, чем из Западной

По словам художницы, больше всего участников проекта было из Сибири — причем из Восточной больше, чем из Западной

Историю про Новосибирск помогали писать 9-летняя Алиса Курчева и 12-летний Никита Маслов (за время создания книги дети выросли). Дедушка Никиты работал на железной дороге начальником дирекции по ремонту и эксплуатации путевых машин и часто выезжал на аварии в отдаленные уголки области.

Рассказывала про Каргат 30-летняя Татьяна Клепикова — на её станции поезд останавливается всего 2 минуты. Ее любимое место в городе — «платинА», так тут называют плотину. «Камни здесь лежат, как пороги, и, когда воды в реке много, она бурлит и очень красиво переливается через них», — описала Татьяна. 22-летний Дмитрий Киселёв из Барабинска рассказал, что на их станции продают копчёную, вяленую, сушеную и жареную рыбу, которой славится город.

Новосибирскую область кроме Новосибирска представляет Каргат и Барабинск.

Новосибирскую область кроме Новосибирска представляет Каргат и Барабинск.

Авторы собирали материал для книги полгода, общаясь с людьми со всей России

Авторы собирали материал для книги полгода, общаясь с людьми со всей России

В издательстве «Самокат» уверены, что новая книга получит еще больший успех на международном рынке, чем «История старой квартиры».

— В очереди давно стоят немецкие, французские, китайские издатели, сильно интересуются американские издатели. На работу над переводом нужно, по опыту, около года. После издания книги мы переходим в активную стадию продажи прав, — поделилась планами PR-директор издательства «Самокат» Мария Орлова.

Сейчас на сайте издательства книга продается за 1500 рублей. Столько же она стоит в магазине «Перемен». Как добавили в «Самокате», в Новосибирске книга также будет продаваться в магазине «Капитал» и выразили надежду, что во всех остальных книжных магазинах тоже.

Книгу про Транссиб впервые презентовали в начале декабря на московской книжной ярмарке Non/fiction. Там же проводила автограф-сессию детская писательница из Новосибирска Анна Анисимова — она представляла свою новую книгу «Ехали машинки», проиллюстрированную питерским художником Александром Голубевым. Ранее НГС рассказывал о другой книге Анны «Горошек круглый год», которая попала в рейтинг 20 самых интересных книг для детей, составленный журналом Forbes Woman. Как сообщила Анна Анисимова, в октябре ее книга рассказов о капитане Борще, главный герой которой заправляет борщом свою яхту, вышла на украинском языке.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Транссибирская магистральТранссибкниганонфикшн
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
18 дек 2019 в 12:49

Копчёная, вяленая, сушеная и жареная рыба, это все что надо знать про историю родного края.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 12:49

Кому интересно про это читать? К тому-же в Германии.

Фото пользователя
18 дек 2019 в 12:54

вот смотрю я на шрифт в этой книге и понимаю, что в поездке по транссибу её не почитать...