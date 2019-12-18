9-летняя девочка из Новосибирска помогла написать книгу про Транссиб — издание ждут в Германии и США

В создании книги поучаствовало 76 человек из 36 городов и поселков Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске начали продавать новую книгу о Транссибирской магистрали — «Транссиб. Поезд отправляется!». Об этом рассказали в книжном магазине «Перемен», где получили книгу первыми в городе. Авторы «Транссиба» — писательница Александра Литвина и художница Аня Десницкая. Их прошлая книга — «История старой квартиры» — собрала много российских и международных премий, в том числе была номинирована на Лучший нонфикшн-проект 2018 на Болонской книжной ярмарке.

Как рассказала художница Аня Десницкая, из Новосибирской области в книгу вошли Барабинск, Каргат и сам Новосибирск. Писать ее помогали жители, которые откликнулись на призыв авторов помочь в сборе информации в социальных сетях.



— Меня в первую очередь впечатлило, что на наше предложение откликнулось такое количество детей и взрослых от Костромы до Владивостока! Впечатлили рассказы о маринованном папоротнике, о жеребёнке, которого родители Ани (одна из информаторов книги. — Прим.ред.) из поселка Залари купили в соседней деревне, о Тихоокеанской бухте, которую видно из окна квартиры мальчика Феди во Владивостоке. Очень всегда было здорово, когда ребята рассказывали о своих домах: кто-то живет в деревянном частном доме с хозяйством, кто-то в многоэтажке, кто-то в коттеджном поселке, — поделилась Десницкая.



По словам художницы, больше всего участников проекта было из Сибири — причем из Восточной больше, чем из Западной Фото: Ольга Бурлакова

Историю про Новосибирск помогали писать 9-летняя Алиса Курчева и 12-летний Никита Маслов (за время создания книги дети выросли). Дедушка Никиты работал на железной дороге начальником дирекции по ремонту и эксплуатации путевых машин и часто выезжал на аварии в отдаленные уголки области.

Рассказывала про Каргат 30-летняя Татьяна Клепикова — на её станции поезд останавливается всего 2 минуты. Ее любимое место в городе — «платинА», так тут называют плотину. «Камни здесь лежат, как пороги, и, когда воды в реке много, она бурлит и очень красиво переливается через них», — описала Татьяна. 22-летний Дмитрий Киселёв из Барабинска рассказал, что на их станции продают копчёную, вяленую, сушеную и жареную рыбу, которой славится город.

Новосибирскую область кроме Новосибирска представляет Каргат и Барабинск. Фото: Ольга Бурлакова

Авторы собирали материал для книги полгода, общаясь с людьми со всей России Фото: Ольга Бурлакова