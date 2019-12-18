Один пассажир помешал другому спать на вокзале Новосибирск-Главный и получил удар ножом

— Конфликт возник из-за того, что потерпевший мешал спать обвиняемому, — пояснили корреспонденту НГС в следственном управлении.

По предварительным данным, ночью в воскресенье, 15 декабря, в восточном зале ожидания здания вокзала Новосибирск-Главный поссорились два пассажира, которые были не знакомы друг с другом. В результате один из них попытался убить другого, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, обвиняемый достал из кармана куртки нож и ударил им оппонента. Удар пришёлся в печень пострадавшего.

— Очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников скорой помощи, которые в кратчайшие сроки прибыли на место происшествия и оказали ему медицинскую помощь, а также доставили в городскую клиническую больницу № 1 . В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает, — рассказали в следственном управлении.



В СК уточнили, что после конфликта обвиняемый сбежал с места происшествия, но позже транспортным полицейским удалось его задержать. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В начале декабря новосибирец из ревности открыл стрельбу на вокзале в Новокузнецке. Пострадавшего увезли в больницу с касательным ранением головы.