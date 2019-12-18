До суда дошло дело об испорченном лице клиентки новосибирского косметолога

Ленинский районный суд будет рассматривать уголовное дело против Елены Муренко, косметолога, которая испортила лицо своей клиентке. Дело в суде было зарегистрировано 16 декабря.
Косметолога обвиняют по ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч3. ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
По версии следствия, Муренко провела клиентке некачественную процедуру на губах, и при этом использовала поддельные документы.
Дочь потерпевшей рассказывала корреспонденту НГС, что после вмешательства у её мамы появились шишки и нарывы на лице.
Следователи завершили расследование ещё в конце октября — больше 1,5 месяцев дело не передавали в суд, но в итоге 16 декабря информация о нём появилась на сайте Ленинского районного суда. Дата первого заседания пока не назначена.
За всё время пока НГС рассказывал об этой истории, Елена Муренко не дала комментарий о происходящем.
Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью.