До суда дошло дело об испорченном лице клиентки новосибирского косметолога

Косметолога обвиняют по ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч3. ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Ленинский районный суд будет рассматривать уголовное дело против Елены Муренко, косметолога, которая испортила лицо своей клиентке . Дело в суде было зарегистрировано 16 декабря.

По версии следствия, Муренко провела клиентке некачественную процедуру на губах, и при этом использовала поддельные документы.

Дочь потерпевшей рассказывала корреспонденту НГС, что после вмешательства у её мамы появились шишки и нарывы на лице.

Следователи завершили расследование ещё в конце октября — больше 1,5 месяцев дело не передавали в суд, но в итоге 16 декабря информация о нём появилась на сайте Ленинского районного суда. Дата первого заседания пока не назначена.

За всё время пока НГС рассказывал об этой истории, Елена Муренко не дала комментарий о происходящем.

Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью.

