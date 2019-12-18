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Криминал

До суда дошло дело об испорченном лице клиентки новосибирского косметолога

Следственные действия против Елены Муренко были закончены ещё в октябре

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Дата первого заседания пока не назначена

Дата первого заседания пока не назначена

Ленинский районный суд будет рассматривать уголовное дело против Елены Муренко, косметолога, которая испортила лицо своей клиентке. Дело в суде было зарегистрировано 16 декабря.

Косметолога обвиняют по ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч3. ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». 

По версии следствия, Муренко провела клиентке некачественную процедуру на губах, и при этом использовала поддельные документы.

Дочь потерпевшей рассказывала корреспонденту НГС, что после вмешательства у её мамы появились шишки и нарывы на лице.

Следователи завершили расследование ещё в конце октября — больше 1,5 месяцев дело не передавали в суд, но в итоге 16 декабря информация о нём появилась на сайте Ленинского районного суда. Дата первого заседания пока не назначена.

За всё время пока НГС рассказывал об этой истории, Елена Муренко не дала комментарий о происходящем.

Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью.

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косметологсудыпрокуратура
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КОММЕНТАРИИ (11)

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18 дек 2019 в 11:10

Рабочий инструмент безнадежно испорчен.

18 дек 2019 в 11:21

да нормально там все с губами, щас так модно

789456
18 дек 2019 в 11:14

Покупают губы, ресницы, ногти, титьки, уж лучше бы себе мозги купили, даже если окажутся некачественными снаружи не так видно будет!😂