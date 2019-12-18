Новосибирцы признались, что отказываются от корпоративов из-за необходимости за них платить

Специалисты портала «Зарплата.ру» решили выяснить у горожан, планируют ли они отмечать Новый год с коллегами. Для этого они опросили 830 жителей Новосибирска.
— Результаты опроса показали, что 54% новогодних корпоративов в Новосибирске проводятся полностью за счет компании. 26% работодателей просят сотрудников брать на себя только часть расходов, а 20% проводят праздник полностью за счет работников, — пояснили авторы исследования.
Чаще всего новосибирцев просят внести от 1000 до 3000 рублей за корпоратив (57% работодателей), реже за торжество просят менее 1000 рублей (37%). В 6% компаний плата за новогодний корпоратив может достигать 5000 рублей.
— При этом 20% новосибирцев признались, что не планируют идти на корпоратив. Большинство из отказавшихся отметили, что не хотят сдавать деньги или не желают проводить нерабочее время с коллегами и начальством, — добавили в пресс-службе «Зарплата.ру».
Те же, кто всё-таки планирует отпраздновать Новый год в кругу коллег, поделились, что торжество пройдёт в кафе, ресторане или клубе (69%). 21% работодателей пригласили отметить корпоратив в стенах компании, 6% — на базе отдыха, 4% — в арендуемом загородном доме.
Ранее аналитики портала узнавали у новосибирцев, каким должен быть руководитель их мечты.