Новосибирцы признались, что отказываются от корпоративов из-за необходимости за них платить

Примерно четверть новосибирцев не планируют идти на корпоратив, который устраивает их работодатель

Специалисты портала «Зарплата.ру» решили выяснить у горожан, планируют ли они отмечать Новый год с коллегами. Для этого они опросили 830 жителей Новосибирска.



— Результаты опроса показали, что 54% новогодних корпоративов в Новосибирске проводятся полностью за счет компании. 26% работодателей просят сотрудников брать на себя только часть расходов, а 20% проводят праздник полностью за счет работников, — пояснили авторы исследования.



Чаще всего новосибирцев просят внести от 1000 до 3000 рублей за корпоратив (57% работодателей), реже за торжество просят менее 1000 рублей (37%). В 6% компаний плата за новогодний корпоратив может достигать 5000 рублей.

