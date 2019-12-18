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Два автомобиля сошлись в лобовом ДТП — в Кировском районе собралась пробка

В аварии никто не пострадал, но столкновение затруднило движение на и без того загруженных улицах

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Утром в районе улицы Станиславского произошло сразу два ДТП

Утром в районе улицы Станиславского произошло сразу два ДТП

Сегодня утром, 18 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два автомобиля. Как сообщается в паблике «АСТ-54», там лоб в лоб столкнулись универсал и «Лада». В результате аварии на площади Кирова, а также улицах Петухова и Сибиряков-Гвардейцев собралась пробка. Сейчас сервис «2ГИС» оценивает дорожную ситуацию в Новосибирске на 8 баллов.

В новосибирском ГИБДД уточнили, что в происшествии никто не пострадал.

— Всего на Станиславского за утро было два ДТП. Оба с материальным ущербом. Экипаж туда выезжал, оба оформлялись с аварийными комиссарами, от услуг ГИБДД [водители] отказались. Сами оформлялись, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Вчера вечером в Дзержинском районе произошло ДТП, в котором пострадала 5-летняя девочка — её доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

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ДТПпробкалобовое столкновение
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
18 дек 2019 в 08:38

А при чем тут Станиславского, если съехались на Сибиряков-Гвардейцев?