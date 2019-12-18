Два автомобиля сошлись в лобовом ДТП — в Кировском районе собралась пробка

Сегодня утром, 18 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два автомобиля. Как сообщается в паблике «АСТ-54», там лоб в лоб столкнулись универсал и «Лада». В результате аварии на площади Кирова, а также улицах Петухова и Сибиряков-Гвардейцев собралась пробка. Сейчас сервис «2ГИС» оценивает дорожную ситуацию в Новосибирске на 8 баллов.



В новосибирском ГИБДД уточнили, что в происшествии никто не пострадал.



— Всего на Станиславского за утро было два ДТП. Оба с материальным ущербом. Экипаж туда выезжал, оба оформлялись с аварийными комиссарами, от услуг ГИБДД [водители] отказались. Сами оформлялись, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

