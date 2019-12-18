На парковке «МЕГИ» компания новосибирцев покатала детей, прицепившихся к «Жигули»

Один из участников компании, которая катала детей, считает, что опасности не было

Поздно вечером во вторник, 17 декабря, в сети появилось видео, на котором видно, как дети катаются по парковке СТЦ «МЕГА» в Новосибирске, прицепившись к автомобилю «Жигули».

Как сообщил анонимный подписчик паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», катание происходило около 22:30. По его словам, участники распивали спиртные напитки.

Корреспонденту НГС удалось связаться с одним из участников компании. Он сообщил, что они приехали на парковку «МЕГИ», чтобы пофотографироваться. Дети подошли к ним сами.