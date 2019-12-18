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На парковке «МЕГИ» компания новосибирцев покатала детей, прицепившихся к «Жигули»

Участники считают, что никакой опасности не было

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Один из участников компании, которая катала детей, считает, что опасности не было&nbsp;

Один из участников компании, которая катала детей, считает, что опасности не было 

Поздно вечером во вторник, 17 декабря, в сети появилось видео, на котором видно, как дети катаются по парковке СТЦ «МЕГА» в Новосибирске, прицепившись к автомобилю «Жигули».

Как сообщил анонимный подписчик паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», катание происходило около 22:30. По его словам, участники распивали спиртные напитки.

Корреспонденту НГС удалось связаться с одним из участников компании. Он сообщил, что они приехали на парковку «МЕГИ», чтобы пофотографироваться. Дети подошли к ним сами.

— На парковке ничего не происходило. Обычное катание. Просто прикалывались. Дети незнакомые были. Водитель был трезвый абсолютно. Он вообще не пьёт. Я не принимал никакого участия в катании детей, просто стоял и наблюдал со стороны, — сообщил мужчина в личной переписке во «Вконтакте».

Он также добавил, что не считает такое развлечение опасным, потому что автомобиль не набирал большой скорости.

— Я не считаю, что это опасно, так как мы специально дождались, что с парковки разъедутся машины. После этого немного там покатались. Дети подошли, попросили их просто прокатить, зацепившись [за машину]. Маленькие скорости были. Просто какая-то детская забава, — добавил он, уточнив, что не знает, куда ушли дети после того, как их покатали.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сообщение по данному факту не поступало.

Вы считаете такое развлечение безопасным?

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    СТЦ Мегапарковка
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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    18 дек 2019 в 01:26

    Водитель нарушил правила дорожного движения, что могло повлечь травму и даже смерть ребёнка. Ещё и пьяный. Таких нужно пожизненно лишать прав!