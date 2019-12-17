«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» на выезде в Уфе

Вечером 17 декабря в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев». Игра закончилась со счётом 3:2.
Первую шайбу в игре на 17-й минуте забил нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. А в начале второго периода Егор Миловзоров закрепил позиции новосибирцев.
Следующую шайбу забил защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. Однако в конце периода Егор Миловзоров снова забросил гол в ворота уфимцев.
В третьем периоде хозяева поля смогли забить второй гол «Сибири», но исход игры это не решило. Новосибирская команда победила.
Следующую игру «Сибирь» проведёт в четверг, 19 декабря, в Балашихе против ХК «Авангард».
На прошлой неделе новосибирцы обыграли челябинский «Трактор» в гостевом матче.