«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» на выезде в Уфе

Алексей74 18 дек 2019 в 00:03

Очень приятный и где-то неожиданный результат, свежа еще в памяти предыдущая еврохоккейтурная пауза, но сегодня выглядели просто отлично по броскам превзошли хозяев.Миловзоров выдал , я думаю, лучший матч в сезоне, хотя и в предыдущих матчах был очень хорош. Коротков своей манерой все больше и больше напоминает Степу Санникова.Логинов тоже на родном льду выглядел достойно, поучаствовал в эстетской шайбе вместе с Шаровым и Миловзоровым. Ну и Заварухин , конечно большой молодец, настроил команду и выиграл противостояние у своего земляка и одногодки Цулыгина.Так держать !. Молодцы порадовали.