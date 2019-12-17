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Спорт

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» на выезде в Уфе

Игра закончилась со счётом 3:2

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Новосибирцы боролись до конца

Новосибирцы боролись до конца

Вечером 17 декабря в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев». Игра закончилась со счётом 3:2.

Первую шайбу в игре на 17-й минуте забил нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. А в начале второго периода Егор Миловзоров закрепил позиции новосибирцев.

Следующую шайбу забил защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. Однако в конце периода Егор Миловзоров снова забросил гол в ворота уфимцев. 

В третьем периоде хозяева поля смогли забить второй гол «Сибири», но исход игры это не решило. Новосибирская команда победила.

Следующую игру «Сибирь» проведёт в четверг, 19 декабря, в Балашихе против ХК «Авангард».

На прошлой неделе новосибирцы обыграли челябинский «Трактор» в гостевом матче.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (18)

18 дек 2019 в 00:06

Прям вижу, как из Ржаки дурь выбивается

18 дек 2019 в 00:03

Очень приятный и где-то неожиданный результат, свежа еще в памяти предыдущая еврохоккейтурная пауза, но сегодня выглядели просто отлично по броскам превзошли хозяев.Миловзоров выдал , я думаю, лучший матч в сезоне, хотя и в предыдущих матчах был очень хорош. Коротков своей манерой все больше и больше напоминает Степу Санникова.Логинов тоже на родном льду выглядел достойно, поучаствовал в эстетской шайбе вместе с Шаровым и Миловзоровым. Ну и Заварухин , конечно большой молодец, настроил команду и выиграл противостояние у своего земляка и одногодки Цулыгина.Так держать !. Молодцы порадовали.

Гость
17 дек 2019 в 23:54

ну давай 21мм,рассказывай про договорняк и тотализатор)))ржака иди снимай географа с глобуса,да ну,сядь на снег,охлади))))