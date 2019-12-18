«Всё равно будет по закону»: чиновники нагрянули к 15-летней девочке, которую насильно возвращают в кровную семью

После публикации НГС к 15-летней девочке, которую суд решил вернуть кровной матери спустя 12 лет жизни с приёмной, приехали начальница опеки Галина Миронченко и помощник уполномоченной по правам ребёнка. На встречу с ними Татьяна Щепотина, опекун Марины, пригласила школьного психолога, социального педагога школы, в которой учится девочка, и журналистов. Все приглашённые по требованию начальницы опеки оказались в итоге на улице — иначе разговор с семьёй не состоялся бы.
О том, что к ней домой собирается приехать начальник отдела опеки и попечительства Главного управления образования мэрии Новосибирска Галина Миронченко и представитель уполномоченной по правам ребёнка, Татьяна Щепотина узнала вечером 16 декабря. Делегация должна была прибыть в 16:00. Но ждать специалистов пришлось почти час — за это время корреспондент НГС поговорила со школьным психологом, которая работала с Мариной.
— Высокая тревожность. Девочка не уверена в своём социальном положении. Рисуночно-проективная методика показала, что она сейчас находится в стрессе, тревожности. Она уже приняла для себя решение. Искреннее [желание остаться с Татьяной]. Я не вижу, чтобы Таня её накручивала, абсолютно нет. То, что она к Ане (биологическая мать. — Прим. авт.) испытывает — она просто к ней никакие чувства не испытывает, ни плохие, ни хорошие. Она для неё чужой человек. Эта ситуация мешает Марине сосредоточиться на учёбе, — рассказала школьный психолог Марина Миронова.
Галина Миронченко, начальник отдела опеки и попечительства, и помощник уполномоченной по правам ребёнка очень рассердились, увидев представителей прессы. Они потребовали, чтобы журналисты ушли, иначе разговора с семьёй не будет, позже мягко попросили уйти и психолога со школьным соцпедагогом.
«Если только любая информация появится — я вам честно говорю, мы вынуждены будем через пресс-центр. Шоу из детей нельзя делать. Тем более фото, видео показывать. Я почувствовала вот это — негатив против опеки. Всё равно всё будет по закону», — пересказала разговор с Галиной Миронченко опекун девочки. Также чиновница была недовольна тем, что журналистам назвали её фамилию, имя и отчество — конфиденциальные данные.
Касательно самой ситуации, в которой оказалась 15-летняя девочка, Галина Миронченко предложила следующий вариант — помириться Татьяне (опекуну) с Анной (биологической матерью Марины) и завести новые традиции в семье. Почему подросток не может сделать выбор, в какой семье жить, чиновники так и не смогли объяснить.
Детский омбудсмен Надежда Болтенко пояснила НГС, что даст комментарий по ситуации позже.
Татьяна Щепотина планирует по-прежнему подавать апелляцию на решение Кировского районного суда: женщина считает, что это очень жестоко — принудительно заставлять подростка спустя 12 лет возвращаться в другую семью, к которой она не привязана.
Своё мнение об истории высказали и читатели НГС — они активно обсуждали историю 15-летней Марины. Сама девочка хочет остаться в семье, в которой живёт. НГС выбрал 10 мнений новосибирцев по поводу сложившейся ситуации.
В начале декабря НГС рассказал историю Сергея и Ольги Куприяновых, у который отбирают детей-двойняшек. Кровная мама девочек по решению опять же Кировского районного суда восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не согласны отдавать детей, они не доверяют биологическим родителям двойняшек и боятся, что в глухом селе Алтайского края девочки просто погибнут. Журналист НГС поговорила с двумя мамами — приёмной и биологической — и попыталась разобраться в этой непростой ситуации.