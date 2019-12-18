«Всё равно будет по закону»: чиновники нагрянули к 15-летней девочке, которую насильно возвращают в кровную семью

Галина Миронченко (на фото слева) настояла, чтобы корреспонденты НГС ушли Фото: Густаво Зырянов

После публикации НГС к 15-летней девочке, которую суд решил вернуть кровной матери спустя 12 лет жизни с приёмной, приехали начальница опеки Галина Миронченко и помощник уполномоченной по правам ребёнка. На встречу с ними Татьяна Щепотина, опекун Марины, пригласила школьного психолога, социального педагога школы, в которой учится девочка, и журналистов. Все приглашённые по требованию начальницы опеки оказались в итоге на улице — иначе разговор с семьёй не состоялся бы. О том, что к ней домой собирается приехать начальник отдела опеки и попечительства Главного управления образования мэрии Новосибирска Галина Миронченко и представитель уполномоченной по правам ребёнка, Татьяна Щепотина узнала вечером 16 декабря. Делегация должна была прибыть в 16:00. Но ждать специалистов пришлось почти час — за это время корреспондент НГС поговорила со школьным психологом, которая работала с Мариной.

— Высокая тревожность. Девочка не уверена в своём социальном положении. Рисуночно-проективная методика показала, что она сейчас находится в стрессе, тревожности. Она уже приняла для себя решение. Искреннее [желание остаться с Татьяной]. Я не вижу, чтобы Таня её накручивала, абсолютно нет. То, что она к Ане (биологическая мать. — Прим. авт.) испытывает — она просто к ней никакие чувства не испытывает, ни плохие, ни хорошие. Она для неё чужой человек. Эта ситуация мешает Марине сосредоточиться на учёбе, — рассказала школьный психолог Марина Миронова.

Школьный психолог Марина Миронова рассказала, что сейчас 15-летняя Марина находится в сильном стрессе из-за сложившейся ситуации Фото: Густаво Зырянов

Галина Миронченко, начальник отдела опеки и попечительства, и помощник уполномоченной по правам ребёнка очень рассердились, увидев представителей прессы. Они потребовали, чтобы журналисты ушли, иначе разговора с семьёй не будет, позже мягко попросили уйти и психолога со школьным соцпедагогом. «Если только любая информация появится — я вам честно говорю, мы вынуждены будем через пресс-центр. Шоу из детей нельзя делать. Тем более фото, видео показывать. Я почувствовала вот это — негатив против опеки. Всё равно всё будет по закону», — пересказала разговор с Галиной Миронченко опекун девочки. Также чиновница была недовольна тем, что журналистам назвали её фамилию, имя и отчество — конфиденциальные данные.