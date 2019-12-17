«Словно смертоносные реки разрезали лес». Руфер из Новосибирска снял извергающийся вулкан

Шивелуч — самый северный из действующих вулканов на Камчатке Фото: Вадим Махоров

Знаменитый руфер из Новосибирска Вадим Махоров поделился кадрами удивительных пейзажей Камчатки. На этот раз фотограф снял извержение вулкана Шивелуч, самого северного из действующих вулканов Камчатки.



— Посмотрите, как сурово выглядит это место. С высоты видно, как пирокластические потоки разрезали лес, словно смертоносные реки, — написал Вадим Махоров в своем Instagram.



Менее чем за сутки фото набрало почти три тысячи отметок «Нравится».

Последний раз вулкан извергался в начале 2016 года Фото: Вадим Махоров

— Я организовывал туры на Камчатку, и у меня была идея организовать поездку на север полуострова, к тем вулканам, куда обычно туристы не ездят, — рассказал Вадим корреспонденту НГС. — Это было в сентябре, и мы там провели около недели. Шивелуч — самый северный вулкан, и это один из самых активных вулканов, и самых для меня, наверное, загадочных. Почему-то никто туда не ездит, но при этом все про него рассказывают.



Фотограф подчеркнул, что такая непопулярность вулкана у туристов, кроме его неудобного расположения, связана, возможно, с его активностью.



— На самом деле он опасный, потому что непонятно, когда он взорвется и насколько сильным будет извержение, — отметил он.

Вадим Махоров периодически организует туры на Камчатку Фото: Вадим Махоров



Последнее крупное извержение вулкана Шивелуч произошло 29 января 2016 года. Тогда вулкан выбросил 10-километровый столб пепла. Однако за прошедшие три года он неоднократно становился активным, пуская в небо кольца дыма.

Помимо Шивелуча группа Махорова осмотрела также Ключевскую группу вулканов. Эти фотографии он тоже обещал выложить в ближайшее время.

Съёмки вулкана проходили в сентябре Фото: Вадим Махоров