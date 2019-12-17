«Словно смертоносные реки разрезали лес». Руфер из Новосибирска снял извергающийся вулкан

Знаменитый руфер из Новосибирска Вадим Махоров поделился кадрами удивительных пейзажей Камчатки. На этот раз фотограф снял извержение вулкана Шивелуч, самого северного из действующих вулканов Камчатки.
— Посмотрите, как сурово выглядит это место. С высоты видно, как пирокластические потоки разрезали лес, словно смертоносные реки, — написал Вадим Махоров в своем Instagram.
Менее чем за сутки фото набрало почти три тысячи отметок «Нравится».
— Я организовывал туры на Камчатку, и у меня была идея организовать поездку на север полуострова, к тем вулканам, куда обычно туристы не ездят, — рассказал Вадим корреспонденту НГС. — Это было в сентябре, и мы там провели около недели. Шивелуч — самый северный вулкан, и это один из самых активных вулканов, и самых для меня, наверное, загадочных. Почему-то никто туда не ездит, но при этом все про него рассказывают.
Фотограф подчеркнул, что такая непопулярность вулкана у туристов, кроме его неудобного расположения, связана, возможно, с его активностью.
— На самом деле он опасный, потому что непонятно, когда он взорвется и насколько сильным будет извержение, — отметил он.
Последнее крупное извержение вулкана Шивелуч произошло 29 января 2016 года. Тогда вулкан выбросил 10-километровый столб пепла. Однако за прошедшие три года он неоднократно становился активным, пуская в небо кольца дыма.
Помимо Шивелуча группа Махорова осмотрела также Ключевскую группу вулканов. Эти фотографии он тоже обещал выложить в ближайшее время.
Это не первая поездка руфера на Камчатку. Ранее он уже выкладывал снимки вулканов Авачинский и Корякский, однако действующий вулкан показал впервые. Следующий тур на Камчатку новосибирец планирует в июне. В свои поездки он берет всех желающих, однако стоимость 10-дневного тура немногим отличается от средней путевки в Испанию, в отель класса «две звезды».
В апреле этого года команда новосибирских путешественников и кинематографистов LIP CREW сняла документальный тревел-фильм о сноубординге на Камчатке «Хочется тишины».