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В Новосибирске 5-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

Ребёнка доставили в больницу

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У ребёнка подозревают сотрясение мозга

У ребёнка подозревают сотрясение мозга

Вечером 17 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. 

— В 19:30 водитель — мужчина 1998 года рождения на автомобиле Toyota Estima двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Королёва в сторону улицы Трикотажной. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Nissan Liberty, за рулём женщина 1973 года рождения, которая двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Трикотажной с левым поворотом на улицу Индустриальная, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

В результате столкновения пострадала 5-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Nissan Liberty. Её доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.

На прошлой неделе водитель седана сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

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дтпВ ДТП пострадал ребенок
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
17 дек 2019 в 21:43

кресло для детей было установлено? даже у меня в бугатти тайп атлантик 1936 г.в. оно есть для внуков. Если можно избежать, зачем рисковать? Стоит кресло не дорого.

Фото пользователя
17 дек 2019 в 21:42

Наверняка, не было детского кресла.

17 дек 2019 в 22:08

Иномарки-прули в своём репертуаре.