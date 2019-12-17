В Новосибирске 5-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

Вечером 17 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.
— В 19:30 водитель — мужчина 1998 года рождения на автомобиле Toyota Estima двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Королёва в сторону улицы Трикотажной. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Nissan Liberty, за рулём женщина 1973 года рождения, которая двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Трикотажной с левым поворотом на улицу Индустриальная, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
В результате столкновения пострадала 5-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Nissan Liberty. Её доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.
На прошлой неделе водитель седана сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.