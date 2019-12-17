На ОбьГЭСе загорелся склад с газовыми баллонами

Людей в помещении не было

Вечером во вторник, 17 декабря, в Новосибирске на ОбьГЭС загорелся ангар производственного помещения.

— В 19:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Варшавская. Горит в складском здании ангарного типа, со слов администрации, внутри никого нет. Внутри, помимо всего, что там хранится, — баллончики с пеной и газовые баллоны, которые периодически хлопают, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве также пояснили, что в 20:32 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас на месте идёт разборка и проливка помещения. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.