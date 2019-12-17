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Происшествия

На ОбьГЭСе загорелся склад с газовыми баллонами

Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров

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Людей в помещении не было&nbsp;

Людей в помещении не было 

Вечером во вторник, 17 декабря, в Новосибирске на ОбьГЭС загорелся ангар производственного помещения.

— В 19:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Варшавская. Горит в складском здании ангарного типа, со слов администрации, внутри никого нет. Внутри, помимо всего, что там хранится, — баллончики с пеной и газовые баллоны, которые периодически хлопают, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве также пояснили, что в 20:32 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас на месте идёт разборка и проливка помещения. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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пожар на складемчс
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КОММЕНТАРИИ (10)

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17 дек 2019 в 21:18

Это серьезно, но главное, что до Богаткова далеко

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17 дек 2019 в 22:00

Вот чё за новость? Ни адреса ни названия организации кому товар принадлежит, ни арендодателя ваще информации ноль

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17 дек 2019 в 21:20

А Объгэс ето на ккой стороне реки? Еслиф на правой, то неудивительно, маргазинские ткие проблемные...😐