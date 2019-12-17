Десять 13-х трамваев застряли на рельсах в Октябрьском районе

Вечером во вторник, 17 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска на рельсах столкнулись два автомобиля. В результате был блокирован проезд трамваев по улице Зыряновской.

В течение получаса на подъезде к остановке выстроилась череда из десяти 13-х трамваев. Движение по Восходу в сторону моста тоже было затруднено. Пробка растянулась от улицы Кирова, а также по улице Фабричной от развязки на площади Будагова в сторону Димитровского моста.