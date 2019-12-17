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Дороги и транспорт

Десять 13-х трамваев застряли на рельсах в Октябрьском районе

Машины перегородили проезд по путям

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ДТП полоностью блокировало проезд по путям

ДТП полоностью блокировало проезд по путям

Вечером во вторник, 17 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска на рельсах столкнулись два автомобиля. В результате был блокирован проезд трамваев по улице Зыряновской. 

В течение получаса на подъезде к остановке выстроилась череда из десяти 13-х трамваев. Движение по Восходу в сторону моста тоже было затруднено. Пробка растянулась от улицы Кирова, а также по улице Фабричной от развязки на площади Будагова в сторону Димитровского моста.

Предыдущим вечером Октябрьский мост и подъезды к нему тоже стояли в 10-бальных пробках. Причиной тому стала авария с участием пяти автомобилей.

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дтптрамвайные пути
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КОММЕНТАРИИ (45)

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17 дек 2019 в 21:12

Есть мнение, что на перекрёстках проезжей части с трамвайными путями нужно ставить шлагбаумы. Иначе от водителей с отсутствием мозга не избавиться.

17 дек 2019 в 21:12

Ну, сейчас начнется! 13-тые - они злопамятные!

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17 дек 2019 в 20:59

На Богаткова все нормально. Мне докладывают.