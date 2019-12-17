Под Новосибирском перевернулся автобус с людьми

Вечером во вторник, 17 декабря, под Новосибирском в Маслянинском районе автобус ПАЗ опрокинулся после столкновения с автомобилем «Жигули».

Авария произошла на дороге между посёлком Маслянино и селом Мамоново. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, нетрезвый водитель «Жигули» врезался в ПАЗ сзади. После столкновения автобус опрокинулся набок, а автомобиль улетел в противоположный кювет. Также в паблике «АСТ-54» сообщается, что в ПАЗе находились рабочие местного предприятия.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.