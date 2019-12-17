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Происшествия

Под Новосибирском перевернулся автобус с людьми

Свидетели сообщают, что в него врезался пьяный водитель

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Пазик упал на бок в кювет

Пазик упал на бок в кювет

Вечером во вторник, 17 декабря, под Новосибирском в Маслянинском районе автобус ПАЗ опрокинулся после столкновения с автомобилем «Жигули».

Авария произошла на дороге между посёлком Маслянино и селом Мамоново. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, нетрезвый водитель «Жигули» врезался в ПАЗ сзади. После столкновения автобус опрокинулся набок, а автомобиль улетел в противоположный кювет. Также в паблике «АСТ-54» сообщается, что в ПАЗе находились рабочие местного предприятия.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.

Второй автомобиль от удара отбросило

Второй автомобиль от удара отбросило

— Авария произошла после 18 часов. По предварительной информации, в Маслянинском районе на автодороге Маслянино — село Елбань на 4-м километре столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и автобус ПАЗ. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

По словам очевидцев, водитель ПАЗа получил травму плеча.

Вы находились внутри этого автобуса? Или были свидетелем ДТП? У вас есть фото или видео с места событий? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

В начале декабря два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с «Мерседесом».

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КОММЕНТАРИИ (16)

17 дек 2019 в 20:45

А кто в Маслянено трезвым вообще ездит?

Фото пользователя
17 дек 2019 в 20:39

Помощь нужна? Готов выехать.

Фото пользователя
17 дек 2019 в 20:47

Введите уже алкозамки в обязательном порядке ,а иначе не пустить алкашню за руль невозможно ..