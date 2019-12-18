Фанаты испугались появления тренера ФК «Сибирь» в новом клубе. Они пошли за помощью к губернатору

Наблюдательный совет до конца года должен решить, кто будет тренировать «Новосибирск» в следующем году

В пятницу, 13 декабря, на сайте Sports.ru в разделе «Блоги» анонимный автор написал, что главный тренер клуба Игорь Чугайнов 15 декабря покинет клуб, и высказался, что на должность уже претендует экс-тренер «Сибири» Сергей Кирсанов. Следом 17 декабря болельщики опубликовали открытое письмо, где высказали свои опасения. Копии писем они выслали на электронные почты губернатора, правительства и министерства физической культуры и спорта НСО.

После ухода главного тренера Игоря Чугайнова и спортивного директора Олега Флегонтова, стало известно, что экс-главный тренер ФК «Сибирь» Сергей Кирсанов, заручившись протекцией уважаемого и высокопоставленного человека, начал агрессивную компанию по лоббированию своей кандидатуры на пост главного тренера ФК «Новосибирск». Данная ситуация является недопустимой в силу того, что конкурс на позицию главного тренера должен осуществляться исключительно по спортивным результатам и уровню компетентности специалиста. При этом исключив возможность давления и навязывания кандидатов по принципу протежирования. Хочется отметить, что Сергей Кирсанов уже имел возможность проявить свои таланты на позиции главного тренера. Работая в Новосибирском клубе ФК «Сибирь», он показал неудовлетворительные результаты, в связи с чем и был снят с должности в сезоне 2018/2019 после 11 проведенных игр, из которых команда выиграла всего 2. За время его работы команда провела 86 матчей, проиграла 38 игр, в 22 добилась ничейного результата и выиграла всего 26 встреч. К тому же, кроме как в Новосибирске, Сергей Станиславович нигде не работал и за прошедшие полтора года не подписал контракт ни с одним клубом, что говорит о том, что он не востребован как тренер.

Также болельщики зарегистрировали петицию на сайте Change.org, которую подписали уже 30 человек.

Сейчас в ФК «Новосибирск» опровергли информацию об увольнении нынешнего главного тренера Игоря Чугайнова.

— Собрание наблюдательного совета пройдёт до Нового года. Совет решит, устраивают ли результаты команды в первой части сезона или нет. Если устраивают, то Чугайнов остаётся. Если не устраивает, то только тогда начнётся поиск кандидатов. Сейчас, до окончания совета, никто никаких кандидатов не ищет. Все слухи могут быть позицией болельщиков, но к реальной ситуацией они не имеют отношения, — прокомментировали в клубе.

Сам Сергей Кирсанов считает, что подобные слухи появляются регулярно, а информация, что после ухода из «Сибири» ему никто не предлагал работу, ошибочна — ему поступало несколько предложений, но он не захотел переезжать из Новосибирска.

— Я не выдвигал никуда свою кандидатуру. На посту главного тренера «Новосибирска» есть человек, он не уволен. У меня есть работа, в данный момент я работаю в частной школе тренером. Если ко мне обратятся с предложением, я его рассмотрю. Пока говорить не о чем, — ответил журналисту НГС Сергей Кирсанов.