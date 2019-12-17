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Новосибирское метро продлевает работу на три часа в новогоднюю ночь

От станций метро автобусы, троллейбусы и трамваи будут уходить в 1 час 20 минут

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Метро в ночь на 1 января 2020 года будет работать до 3 часов утра

Метро в ночь на 1 января 2020 года будет работать до 3 часов утра

В новогоднюю ночь новосибирское метро увеличит время своей работы на 3 часа.

Об этом сообщает департамент информационной политики мэрии. Кроме того, изменится работа и другого общественного транспорта.

31 декабря 2019 работа пассажирского транспорта будет организована по графику рабочего дня. В новогоднюю ночь организовано движение пассажирского транспорта с последним отправлением от остановочных пунктов, расположенных в районе станций метрополитена, в 1 час 20 минут по следующим маршрутам:

трамвай:

— Метро «Площадь Маркса» — ул. Котовского — ул. Связистов — Юго-Западный ж/м;

троллейбус:

— Площадь имени Калинина — ул. Учительская;

— Магазин «Золотая Нива» — ул. Лазурная;

— Метро «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м;

— Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;

автобус:

— Метро «Студенческая» — Чемской бор;

— Метро «Речной вокзал» — пр. Строителей — Цветной проезд — Шлюзы;

— Метро «Речной вокзал» — ул. Первомайская — УМ-3.

В ночь на 1 января можно будет гулять, например, по площади Ленина.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Точняк
17 дек 2019 в 18:14

Сегодня узнал,что директор поставил меня работать в ночь с 31 на 1.Думал отдохнуть((Если не выйду на работу-уволит или выпишет лещей.

Сорока на хвосте принесла
17 дек 2019 в 18:11

На форуме нгс активно обсуждается встреча форумчан около главной елки. Тролли также приглашены. Ну а сотрудники чопа будут работать. Охранять.

Фото пользователя
17 дек 2019 в 18:06

Это хорошо. А безопасность в эту ночь будут обеспечивать в т.ч. сотрудники ЧОП.