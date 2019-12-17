Новосибирское метро продлевает работу на три часа в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь новосибирское метро увеличит время своей работы на 3 часа.
Об этом сообщает департамент информационной политики мэрии. Кроме того, изменится работа и другого общественного транспорта.
31 декабря 2019 работа пассажирского транспорта будет организована по графику рабочего дня. В новогоднюю ночь организовано движение пассажирского транспорта с последним отправлением от остановочных пунктов, расположенных в районе станций метрополитена, в 1 час 20 минут по следующим маршрутам:
трамвай:
— Метро «Площадь Маркса» — ул. Котовского — ул. Связистов — Юго-Западный ж/м;
троллейбус:
— Площадь имени Калинина — ул. Учительская;
— Магазин «Золотая Нива» — ул. Лазурная;
— Метро «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м;
— Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;
автобус:
— Метро «Студенческая» — Чемской бор;
— Метро «Речной вокзал» — пр. Строителей — Цветной проезд — Шлюзы;
— Метро «Речной вокзал» — ул. Первомайская — УМ-3.
В ночь на 1 января можно будет гулять, например, по площади Ленина.