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«Выше нормы на 2–5 градусов»: в ближайшие дни температура в Новосибирской области будет подниматься

За две недели до Нового года погода в регионе остаётся непривычно мягкой

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Новосибирцам пообещали небольшие минусовые температуры и лёгкие снегопады

Новосибирцам пообещали небольшие минусовые температуры и лёгкие снегопады

Очередное потепление накроет Новосибирскую область — гололедица сохранится, осадки продолжатся, зато морозы ослабнут.

— В последние дни температура снижалась у нас до 12–18 градусов мороза в вечерние часы. Сейчас волна холода смягчается и всё равно температура остаётся выше климатической нормы примерно на 2–5 градусов, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие дни морозы усиливаться не будут, скорее, наоборот, по словам синоптика, наметилась тенденция к их ослаблению.

— [На сегодня] мы дали прогноз погоды на –10…-15 градусов, местами до -20. А 20 числа — 7–10 мороза. Всё в ночное время, — добавил Ягудин.

В Новосибирской области возможны слабые снегопады, изморозь в утренние часы, а в связи с этим — гололедица. Дневные температуры будут повышаться.

В городе, по данным Новосибирского гидрометцентра, 18 декабря ожидается температура -7 градусов, 19 декабря — 6 градусов мороза, а 20 декабря — 4 градуса ниже ноля.

В минувшие выходные в Новосибирскую область пришли первые декабрьские морозы — ночные температуры опустились до отметки в -18 градусов. Но с начала рабочей недели температура снова начала повышаться.

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