В новосибирский лицей с неуправляемым четвероклассником пришла проверка из министерства

В Новосибирске в лицее
Как стало известно корреспонденту НГС, проверка началась после публикации о происходящем в лицее.
В официальном ответе пресс-службы губернатора и правительства НСО сообщалось, что внеплановая проверка организована в соответствии с федеральным законом
— Задачей настоящей проверки является установление факта причинения вреда здоровью обучающимся, анализ соблюдения организацией требований законодательства в сфере образования. В Минобразования Новосибирской области ранее не поступали обращения и информация о вышеуказанных фактах в лицее
— Идёт проверка, проверяют всё, по всем обстоятельствам. Лично у меня, как у защитника, складывается впечатление, что это, возможно, один из способов давления на педагога. Данная ситуация показала, что у нас правовой защищённости педагогов практически нет: от наговоров, от клеветы, от действий родителей и учеников. Родители в растерянности: они выступили в защиту педагога, а защита, получается, обернулась против учителя, — пояснила юрист Яна Мигачёва, защищающая в суде преподавателя Наталью Круглову.
Прокомментировать проверку лицея
НГС не раз рассказывал об этой проблеме. В 1-м классе Матвей пугал всех драками и неожиданными нападениями с ножницами. В результате в классе пришлось установить видеокамеру, чтобы иметь видеоподтверждение, что именно он стал зачинщиком очередной ссоры. А за несколько лет до этого — весной 2013 года — состоялся суд из-за синяков и следов ожога на теле четырехлетнего мальчика. Ребёнка тогда отдали в приют, его мать Евгению Ш. лишили родительских прав, а опекунство временно передали бабушке. Мать мальчика тогда ещё комментировала ситуацию и объяснила ссадины ребёнка неудачной погоней за котом.