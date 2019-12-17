В новосибирский лицей с неуправляемым четвероклассником пришла проверка из министерства

В официальном ответе пресс-службы губернатора и правительства НСО сообщалось, что внеплановая проверка организована в соответствии с федеральным законом № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который разрешает проводить проверки на основании публикаций в СМИ.

В Новосибирске в лицее № 176 началась внеплановая проверка. В учебное заведение пришли представители областного министерства образования — это случилось из-за истории про четвероклассника Матвея, который держит в страхе целый класс, и обвинения учительницы в его избиении.

— Задачей настоящей проверки является установление факта причинения вреда здоровью обучающимся, анализ соблюдения организацией требований законодательства в сфере образования. В Минобразования Новосибирской области ранее не поступали обращения и информация о вышеуказанных фактах в лицее № 176 , — сообщили в министерстве образования Новосибирской области.



— Идёт проверка, проверяют всё, по всем обстоятельствам. Лично у меня, как у защитника, складывается впечатление, что это, возможно, один из способов давления на педагога. Данная ситуация показала, что у нас правовой защищённости педагогов практически нет: от наговоров, от клеветы, от действий родителей и учеников. Родители в растерянности: они выступили в защиту педагога, а защита, получается, обернулась против учителя, — пояснила юрист Яна Мигачёва, защищающая в суде преподавателя Наталью Круглову.



Прокомментировать проверку лицея № 176 в министерстве не смогли, уточнив, что она ещё не завершена.



НГС не раз рассказывал об этой проблеме. В 1-м классе Матвей пугал всех драками и неожиданными нападениями с ножницами. В результате в классе пришлось установить видеокамеру, чтобы иметь видеоподтверждение, что именно он стал зачинщиком очередной ссоры. А за несколько лет до этого — весной 2013 года — состоялся суд из-за синяков и следов ожога на теле четырехлетнего мальчика. Ребёнка тогда отдали в приют, его мать Евгению Ш. лишили родительских прав, а опекунство временно передали бабушке. Мать мальчика тогда ещё комментировала ситуацию и объяснила ссадины ребёнка неудачной погоней за котом.

