Следователи СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 11 человек — их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе.
Обвиняемые, по версии следователей, занимались незаконными валютными операциями.
— Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). В период 2016–2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства, — говорится в сообщении.
По версии следствия, участники сообщества работали в Новосибирске и Барнауле:
— [Незаконная деятельность] заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм, — сообщает СК.
В раскрытии схемы участвовало управление ФСБ России по Новосибирской области и Сибирская оперативная таможня. Сейчас восемь фигурантов дела заключили под стражу.
Накануне новосибирские полицейские задержали трёх сибиряков, которых подозревают в краже денег из банкоматов.