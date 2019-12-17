17 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.77
eur 69.94
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.77
eur 69.94

Все новости

Все новости
Криминал

Новосибирские силовики поймали 11 человек: их обвиняют в махинациях на миллиард

Преступники переводили деньги в другие государства

421
1 Обсудить

Поделиться

Задержали 3 женщины и 8 мужчин

Задержали 3 женщины и 8 мужчин

Следователи СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 11 человек — их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе. 

Обвиняемые, по версии следователей, занимались незаконными валютными операциями.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). В период 2016–2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства, — говорится в сообщении. 

По версии следствия, участники сообщества работали в Новосибирске и Барнауле:

— [Незаконная деятельность] заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм, — сообщает СК.

В раскрытии схемы участвовало управление ФСБ России по Новосибирской области и Сибирская оперативная таможня. Сейчас восемь фигурантов дела заключили под стражу.

Накануне новосибирские полицейские задержали трёх сибиряков, которых подозревают в краже денег из банкоматов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

скфсб
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
17 дек 2019 в 17:22

Ну давайте теперь прочтем это по правильному: люди выводили свои деньги (не бюджетные) за рубеж.