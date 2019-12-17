Следователи СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 11 человек — их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе.

Обвиняемые, по версии следователей, занимались незаконными валютными операциями.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). В период 2016–2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства, — говорится в сообщении.