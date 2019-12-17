На территории новосибирского вуза погиб человек

Сегодня, 17 декабря, рабочий погиб при падении с крыши Новосибирского государственного технического университета.

По словам пресс-секретаря НГТУ Юрия Лобанова, рабочий подрядной организации упал с крыши первого корпуса, которую сейчас ремонтируют. В результате падения человек погиб.

— Скорая приехала, насколько я понимаю, довольно быстро, но уже было поздно, — пояснил Юрий Лобанов.

Корреспондент НГС выехал на место происшествия. Следим за происходящим в режиме онлайн.



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