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Происшествия

На территории новосибирского вуза погиб человек

Рабочий сорвался с крыши первого корпуса НГТУ

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Работник подрядной организации упал с крыши первого корпуса

Работник подрядной организации упал с крыши первого корпуса

Сегодня, 17 декабря, рабочий погиб при падении с крыши Новосибирского государственного технического университета.

По словам пресс-секретаря НГТУ Юрия Лобанова, рабочий подрядной организации упал с крыши первого корпуса, которую сейчас ремонтируют. В результате падения человек погиб.

— Скорая приехала, насколько я понимаю, довольно быстро, но уже было поздно, — пояснил Юрий Лобанов.

Корреспондент НГС выехал на место происшествия. Следим за происходящим в режиме онлайн.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или знаете погибшего, свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Telegram, Viber: наш номер 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Антибот
17 дек 2019 в 15:32

Чем эта новость отличается от соседней?

ясно
17 дек 2019 в 15:24

новости образования на НГС