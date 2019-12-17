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Подробности трагедии на территории НГТУ: с крыши упал и разбился насмерть рабочий

До происшествия мужчина ремонтировал крышу первого корпуса

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Мужчина упал с крыши первого корпуса

Мужчина упал с крыши первого корпуса

Сегодня, 17 декабря, с крыши Новосибирского государственного технического университета упал мужчина — он погиб.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или знаете погибшего, свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Telegram, Viber: наш номер 8 923 157–00–00.

Елена Громкова

На место выезжали сотрудники полиции.

Елена Громкова

Тело погибшего уже увезли с места происшествия.

Мужчина пролетел шесть этажей и приземлился на корку из льда и снега

Мужчина пролетел шесть этажей и приземлился на корку из льда и снега

Елена Громкова

На месте происшествия сообщают, что мужчина разбился около двух часов назад.

Елена Громкова

Как сообщает с места  происшествия наш корреспондент, мужчина упал со стороны улицы Геодезическая, с торца здания.

Елена Громкова

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, человек упал с крыши первого корпуса.

— Это рабочий подрядной организации, они проводили ремонт крыши, — пояснил Юрий Лобанов.

По его данным, рабочий погиб на месте.

 — Скорая приехала, насколько я понимаю, довольно быстро, но уже было поздно, — добавил пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета.

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КОММЕНТАРИИ (17)

17 дек 2019 в 15:06

Ну и кто виноват ? Сам и виноват, был без страховки. Сейчас начальство затаскают, кого-нибудь постараются засудить, а все дело в бестолковости конкретного "лица".

789456
17 дек 2019 в 15:10

По идее руководство института такого заведения должны знать законы физики и тем самым обезопасить специалистов работающих на их территории от подобных происшествий, а если нет, то чему могут научить в таком заведении.

17 дек 2019 в 15:07

Зачем кровлю зимой делать , когда скользко? Опять бюджет дали в октябре - нужно освоить в декабре? А выиграли аукцион самые жадные - несоблюдение правил безопасности . Все как всегда - виновата зима.