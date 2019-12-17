Подробности трагедии на территории НГТУ: с крыши упал и разбился насмерть рабочий

На место выезжали сотрудники полиции.
Тело погибшего уже увезли с места происшествия.
На месте происшествия сообщают, что мужчина разбился около двух часов назад.
Как сообщает с места происшествия наш корреспондент, мужчина упал со стороны улицы Геодезическая, с торца здания.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, человек упал с крыши первого корпуса.
— Это рабочий подрядной организации, они проводили ремонт крыши, — пояснил Юрий Лобанов.
По его данным, рабочий погиб на месте.
— Скорая приехала, насколько я понимаю, довольно быстро, но уже было поздно, — добавил пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета.