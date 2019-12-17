17 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 62.77
eur 69.94
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 62.77
eur 69.94

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

«Подобные ситуации отрабатываются на тренажёрах»: в S7 рассказали о посадке самолёта в Новосибирске

Спустя час после взлёта экипажу пришлось вернуть самолёт в Толмачёво

3 248
19 Обсудить

Поделиться

Экипаж самолёта решил вернуться в Новосибирск из-за повышенной вибрации двигателя&nbsp;

Экипаж самолёта решил вернуться в Новосибирск из-за повышенной вибрации двигателя 

В авиакомпании S7 Airlines рассказали, почему в ночь на вторник, 17 декабря, экипаж самолёта «Новосибирск — Бангкок» передумал лететь в Таиланд и развернул борт с пассажирами обратно в аэропорт Толмачёво.

— Во время выполнения рейса S7 5701 «Новосибирск — Бангкок», спустя час после вылета, экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, — сообщили в пресс-службе группы компаний S7.

В авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме.

— Экипаж действовал грамотно, подобные ситуации регулярно отрабатываются пилотами на тренажёрах во время обучения и подтверждения квалификации, — пояснили в пресс-службе.

Ранее пассажиры рассказывали, что рейс в Бангкок авиакомпании S7 Airlines вылетел из Новосибирска сегодня в четвёртом часу ночи. Но во время полёта, по словам очевидцев, за бортом раздался хлопок, после этого самолёт начал резко снижаться и экипаж объявил о его возвращении в Толмачёво. Одна из пассажирок утверждает, что перед возвратом не только услышала звук взрыва, но и увидела короткую вспышку возле крыла самолёта. 

Спустя некоторое время борт приземлился в Новосибирске. По словам пассажирки Олеси Елисеевой, и пилоты, и бортпроводники сработали профессионально, посадка прошла легко, никакой паники на борту не было. 

— В 5:17 произошла благополучная посадка воздушного судна в аэропорту. На борту было 156 пассажиров, [в том числе] 37 детей, — сообщала ранее корреспонденту НГС старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

В S7 уточнили, что в итоге авиакомпания предоставила резервный борт для выполнения рейса. Повторного вылета в Таиланд пассажиры ждали в здании аэровокзала, с ними работали представители перевозчика. 

— Экипаж продолжил выполнение рейса в Бангкок в 12:13 по местному времени, — сообщили в S7.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Авиакомпания S7самолет вернулся в аэропорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

www
17 дек 2019 в 15:55

У новых самолетов качество уже не то. Надо б/у брать лет 15-20 с правильным рулем.

Фото пользователя
17 дек 2019 в 16:06

Хлопали при посадке? Это важно для благодарности экипажу, настроения и хорошего микроклимата.
Как психолог сейчас говорю.

Фото пользователя
17 дек 2019 в 16:52

Мне всегда стыдно за русских дурачков которые хлопают в ладоши после посадки... Хлопают они а стыдно мне... Европейцы и американцы так не делают...