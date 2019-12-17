«Подобные ситуации отрабатываются на тренажёрах»: в S7 рассказали о посадке самолёта в Новосибирске

Экипаж самолёта решил вернуться в Новосибирск из-за повышенной вибрации двигателя Фото: Ольга Бурлакова

В авиакомпании S7 Airlines рассказали, почему в ночь на вторник, 17 декабря, экипаж самолёта «Новосибирск — Бангкок» передумал лететь в Таиланд и развернул борт с пассажирами обратно в аэропорт Толмачёво. — Во время выполнения рейса S7 5701 «Новосибирск — Бангкок», спустя час после вылета, экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, — сообщили в пресс-службе группы компаний S7.

В авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме. — Экипаж действовал грамотно, подобные ситуации регулярно отрабатываются пилотами на тренажёрах во время обучения и подтверждения квалификации, — пояснили в пресс-службе.

Ранее пассажиры рассказывали, что рейс в Бангкок авиакомпании S7 Airlines вылетел из Новосибирска сегодня в четвёртом часу ночи. Но во время полёта, по словам очевидцев, за бортом раздался хлопок, после этого самолёт начал резко снижаться и экипаж объявил о его возвращении в Толмачёво. Одна из пассажирок утверждает, что перед возвратом не только услышала звук взрыва, но и увидела короткую вспышку возле крыла самолёта. Спустя некоторое время борт приземлился в Новосибирске. По словам пассажирки Олеси Елисеевой, и пилоты, и бортпроводники сработали профессионально, посадка прошла легко, никакой паники на борту не было. — В 5:17 произошла благополучная посадка воздушного судна в аэропорту. На борту было 156 пассажиров, [в том числе] 37 детей, — сообщала ранее корреспонденту НГС старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

